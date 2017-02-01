Şişede durduğu gibi durmadı!

Girne’de yaşanan olayda alkollü genç sokak ortasında dehşet saçtı…

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre geçtiğimiz gün (31.01.2017) saat 06.00 sıralarında, Girne’de, Ö.D.(E-29) 174 mlgr. alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada, Mücahitler Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Elektrokur isimli iş yeri önünde monteli bulunan 5 adet aydınlatma fenerlerine kasten ve kanunsuz olarak yumruk atıp kırmak sureti ile kasti hasar uğrattıktan sonra yine aynı cadde üzerinde park edilmiş vaziyette bulunan bir aracın camına, dokuz adet aracın da dikiz aynalarına hasar vermek suretiyle kasti hasara uğrattığı polis tarafınca tespit edildi.

29 yaşındaki Ö.D. isimli gencin tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.