Gazimağusa'dca trafik kazası meydana geldi. Şişede durduğu gibi durmadı! Kaldırıma ve direğe çarptı!
Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre kaza dün akşam 20.30 raddelerinde Gazimağusa’da Erdoğan Acar Caddesi üzerinde meydana geldi.
Polis kazanın, nefesinde 165 mlg alkol tesiri olduğu halde doğu istikametinde seyreden Gazimağusa’da sakin Hasan Gökel'in yönetiminde bulundurduğu HL 360 plakalı salon araç ile Kamyoncular Birliği önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan kaldırıma aracının ön kısmı ile çarparak yoldan çıkıp banket içerisinde bulunan Elektirik Dairesi'ne ait elektirik direğine sağ yan kısmı ile çarparak durması sonucu meydana geldiğini açıkladı.
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