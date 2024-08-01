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Şişede durduğu gibi durmadı... Polisleri yumrukladı, hücrenin camını kırdı!

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Lefkoşa’da meydana gelen “Şiddet Tehditi Kasti Hasar, Polisi Darp Görevinden Men, Sarhoşluk, Rahatsızlık, Uygunsuz Tavırhareket, İtale-i Lisan” suçlarından tutuklanan zanlı T.Ç mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Şişede durduğu gibi durmadı... Polisleri yumrukladı, hücrenin camını kırdı!

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Süleyman Taluğ olayla ilgili bulguları aktardı.

Taluğ  31 Temmuz 2024 tarihinde saat 17.30 raddelerinde zanlı T.Ç'nin sarhoş bir vaziyette ŞHT Mustafa Salih Sokak Yenişehir Lefkoşa’da faaliyet gösterenbir işletmeye giderek konu iş yeri sahibi T.B’nin eşini polise şikayet ettiği gerekçesi ile bağırıp çağırıp rahatsızlık yaptığı gerekçesi ile yapılan şikayet üzerine görevli polisler tarafından Lefkoşa adli şubeye getirildiği ve burada görevli polisler tarafından alkol testi yapılmak istenmesi üzerine nefes örneği vermeyi reddederek sarhoş bir vaziyette makul mazereti olmaksızın yüksek sesle “ O T.B buraya gelecek s*kecem anasını” diye bağırıp rahatsızlık yapıp ellerini kollarını gelişi güzel sallayarak uygunsuz tavır ve harekette bulunmaya başlaması üzerine suç üstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Polis zanlının tutuklanmasın arından Hücreye  indirilmeye çalışıldığı sırada Lefkoşa Adli Şube’de görevli polisler K.Ç ve E.Y’e yumruk vurmak sureti ile her iki polis memurunu da darp edip görevlerinden men etmiş ayrıca hücrelerde kontrol odasında bulunduğu esnada polis memuru H.Ç’ye hitaben “Senin yüzünü ezberledim yarın burdan çıktığımda seni bulup Öldüreceğim “ deyip Şiddet Tehdidinde bulunup kontrol odasının camına kasten ve kanunsuz olarak yumruk atarak kırıp kasti hasara uğrat tığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru Süleyman Taluğ zanlının makul kuvvet kullanılarak Suç üstü hali gereği tutuklandığı cama yumruk atıp kırmasından ötürü elinde meydana gelen yaranın tedavisi iin hastahaneye götürülerek müdahale yapıldığını ve taburcu edildiğini belirtti.

Polis zanlı aleyhine yürütülen soruşturmanın davm ettiğini yapmış olduğu beyanların teyit ve tekzip edileceğini belirterek ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının 1 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

 

 

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