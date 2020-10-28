Sisi: İfade özgürlüğü 1,5 milyar Müslümanı inciten noktada sona erer

Fransa'daki Hazreti Muhammed karikatürü gündemiyle ilgili konuşan Sisi ayrıca herhangi bir şekilde bir dini, sembolü veya değeri savunma iddiasıyla ortaya konan şiddeti ya da terörizmi de reddettiklerini vurguladı.

Sisi konuşmasında "Bizim de haklarımız var. Hislerimizin, değerlerimizin zarar görmemesi de bizim hakkımız," ifadelerini kullandı.

El Ezher Üniversitesi Büyük İmamı Şeyh Ahmed el Tayyib de uluslararası toplumdan İslam karşıtı tavırların suç kapsamına alınması çağrısında bulundu.

Tayyip, El Ezher Üniversitesi'nin Müslüman karşıtı eylemlerin ve söylemlerin seçimler öncesinde politika malzemesi olarak kullanılmasına karşı olduğunu vurguladı.