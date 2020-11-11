Sisi'den Atina'da Yunanistan'a destek mesajı: Hep yanınızda olacağız

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi Atina'yı ziyaret etti. Sisi, "Mısır, Yunanistan'ın güvenliğini ve deniz sınırlarını koruması için her zaman Yunanistan'ın yanında yer alacaktır" dedi.

Yunanistan ile Mısır arasındaki işbirliği derinleşiyor. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi, Atina'ya gerçekleştirdiği resmi ziyarette Yunanistan'a bir dizi güvence verdi. Sisi, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile yaptığı görüşmede 'ağustos ayında iki ülke arasında imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasının öneminden' söz etti ve 'iki ülkeyi yakınlaştıran bu gibi anlaşmaların devamının geleceğini' söyledi.

Sisi, bu mutabakatın Mısır ile Yunanistan arasındaki ilişkileri pekiştirdiğini belirttikten sonra "Mısır, Yunanistan'ın güvenliğini ve deniz sınırlarını koruması için her zaman Yunanistan'ın yanında yer alacaktır" dedi.

'AVRUPA'DAKİ SALDIRILARIN DİNLE İLGİSİ YOK'

Mısır lideri ayrıca Avrupa'daki son terör olaylarına da değindi ve bu eylemlerin "aşırıcı teröristlerin eylemleri" olduğunu; "dinle hiçbir ilgisi olmadığını" belirtti.

Sakelaropulu ise iki ülke arasında imzalanan mutabakatın bir dönüm noktası olduğu yorumu yaparak, "Doğu Akdeniz'de provokatif eylemlerini sürdürmekle" suçladığı Türkiye'ye karşı 'anlamlı bir mesaj niteliği taşıdığını' söyledi.

BBC Türkçe'nin Atina muhabiri Stelyo Berberakis'in aktardığına göre, Yunanistan Parlamentosu önünde düzenlenen resmi törenle "Meçhul Asker" anıtına çelenk koyan Sisi, Cumhurbaşkanını ziyaretinden sonra Başbakan Kiryakos Miçotakis'le de görüşmelere başladı. Miçotakis-Sisi başkanlığındaki heyetler arasında yapılan görüşmede iki ülke arasında imzalanan kısmi deniz yetki alanları anlaşmasının uzatılma olasılıklarının ele alındığı açıklandı.

Görüşmeden sonra iki lider açıklamalarda bulundu. Miçotakis, 'Yunanistan'ın Mısır ile arasındaki deniz yetki alanlarını belirleyen kısmi anlaşmanın uzatılmasını öngören müzakerelerin devam edeceğinden' söz etti.

BIDEN'A MESAJ

ABD'nin başkanlık seçimlerinden sonra Doğu Akdeniz ve Ortadoğu'daki barış ve güvenliğin güvencesi olacağını ümit ettiğini belirten Miçotakis, "Biden yönetiminin bu amaçla daha kararlı adımlar atacağına inandığını" söyledi.

'İŞBİRLİĞİNE TÜRKİYE DE KATILMALI'

Yunanistan'ın Mısır ve İtalya ile yaptığı anlaşmalardan sonra komşusu Arnavutluk'la da benzeri bir anlaşmayı hedeflediğini anımsatan Miçotakis, "ülkeler arasındaki bu barış ve işbirliğini öngören anlaşmalar iyi niyet ve iyi komşuluk ilkelerine saygı çerçevesindedir; ülkeler arasındaki anlaşmazlıklar bu temel kurallara saygı ile giderilir" dedi ve Türkiye'ye seslenerek "Türkiye'deki liderler de saldırganlık siyasetini bir yana bırakmalı ve Doğu Akdeniz'de ülkeler arasında yaptığımız bu işbirliğine katılmalı" şeklinde konuştu.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ise Yunanistan'la imzalanan deniz yetki alanlarının belirleyen anlaşmanın bölge için büyük önem taşıdığını söyledi ve bu çerçevede Doğu Akdeniz havzasından çıkarılacak doğalgazın Avrupa'ya taşınmasını öngören EastMed projesine tam destek verdiğinden söz etti.

'MISIR LİBYA'DA BM KARARLARINI DESTEKLİYOR'

Doğu Akdeniz'deki tüm ülkelerin bu işbirliği uğraşılarına katılmasını beklediğini de belirten Sisi, "Libya'daki yabancı askerlerin uzaklaştırılması ile alınan kararlarla Kıbrıs sorununun çözümünü öngören BM kararlarını desteklediğini" söyledi.

Sisi son olarak, Avrupa ülkelerindeki bazı saldırılara değinerek, "Bu terör eylemlerinin din maskesi altında yapılmasını şiddetle kınıyorum. Terör eylemlerinin istismar edilmeye çalışılan dinle hiçbir ilgisi yoktur" dedi.

TÜRKİYE'YE AÇIK KAPI

Yunanistan, 25 Ağustos'ta Mısır ile arasında deniz yetki alanlarını belirleyen kısmi bir anlaşma imzalamıştı. Kısmi olması, Meis adasının bu anlaşmada yer almamasından kaynaklanıyor. Diplomatik kaynaklara göre, Mısır, Türkiye ile Yunanistan arasında Meis adasından kaynaklanan anlaşmazlığında taraf olmak istemediği için Meis adasının bu anlaşmadan muaf tutulmasını istemiş, Yunanistan da bunu kabul etmişti.

Atina'daki diplomatik gözlemciler, Yunanistan'ın Mısır ile "alelacele" böyle bir kısmi anlaşma imzalamasını , Türkiye'nin geçtiğimiz yılın Kasım ayında Libya ile imzaladığı mutabakata karşı yaptığı diplomatik bir hamle olduğu görüşünde.

Gerek Mısır'ın Meis adasını muaf tutması; gerekse Yunanistan'ın bunu kabul etmesi ise Türkiye ile Yunanistan arasında ileride yapılacak olası bir deniz yetki alanlarının belirlemesini öngörecek müzakerelerde "Türkiye'ye açık kapı bırakıldığı" şeklinde yorumlandı.

Aynı yorumcular, Yunanistan'ın Türkiye'ye "Meis adasının kıtasahanlık yetki hakkını açık bıraktığı mesajını verdiğine" dikkat çekiyor.