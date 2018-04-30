Sisli hava etkili oluyor

Dün geceden itibaren etkili olan yoğun sis bazı uçak seferlerinin aksamasına neden oldu. İstanbul Ercan seferini yapan iki uçak yoğun sis nedeniyle Antalya’ya yönlendirildi. İki uçak sabah saatlerinde Ercan Havalimanı’na ulaştı. Ercan Hava Limanı’ndan edinilen bilgiye göre, bugün saat 01:30’da inmesi beklenen Türk Hava Yolları’nın TK 964 sefer sayılı İstanbul Atatürk-Ercan seferini yapan uçak, yoğun sis nedeniyle Antalya’ya yönlendirildi.

Pegasus Hava Yolları’nın saat 01:45’te Ercan’a inmesi beklenen PGT 1998 sefer sayılı İstanbul Sabiha Gökçen-Ercan uçağı da aynı gerekçeyle Antalya’ya yönlendirilerek bekletildi. Sabah saatlerinde sisin dağılması sonrasında Pegasus uçağı saat 04:19’da; Türk Hava Yolları uçağı ise saat 06:19’da Antalya’dan Ercan Hava Limanı’na ulaştı.