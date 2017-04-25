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Sistem nasıl çalışıyor?

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Sistem nasıl çalışıyor?
Arabaların uzaktan kumandaları büyük rahatlık, fakat çok ciddi bir güvenlik sorunu bulunuyor. Yeni geliştirilen 22 Dolarlık bir cihaz, arabanızı hırsızlara teslim ediyor.

Otomobil uzaktan kumandaları, şoförlerin anahtar ile uğraşmadan kolayca arabalarına girip tek tuşla çalıştırmalarını sağlıyor. İlk bakışta müthiş bir fikir olarak görülebilecek bu teknoloji, aslında radyo dalgaları kullandığı için dışarıdan müdahaleye çok açık. Otomotiv firmaları bu açığı kırması zorlu şifreli sinyaller ile büyük ölçüde kapatmayı başardılar. Ama bir teknik var ki, en kuvvetli şifre bile işe yaramıyor.

Çin'li güvenlik firması Qihoo 360'ın araştırmacıları, sadece 22 dolarlık elektronik malzeme ile ürettikleri bir çift sinyal aktarıcı cihaz ile bu açığı gözler önüne sermişler. Araştırmacılar bu cihazı Amsterdam'da düzenlenen sibergüvenlik konferansı ‘Hack in the Box'da göstermişler. Cihaz arabaların uzaktan kumandalarındaki şifreli sinyali kırmak yerine kopyalamak mantığıyla çalışıyor.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Uygulama şu şekilde: Bir hacker elindeki antenli cihazla arabanın yanında duruyor, diğeri ise uzaktan kumanda cebinde olan şoförün yanında. Arabanın yanındaki cihaz sahte bir sinyal yolluyor ve arabanın güvenlik sistemi de anahtarın yakında olduğuna emin olmak için bir onay istiyor. Bu onay sinyali iki cihaz aracılığı ile uzaktan kumandaya iletiliyor ve kumandadan cevap sinyali alınıyor. Antenler aracılığı ile kumandanın onayı arabanın yanındaki hacker cihazına geri iletiliyor. Böylece uzaktan kumanda yakında değilken bile, araba aslında kumanda yanında zannediyor. Kapı açılıyor ve araba çalıştırılıp çalınıyor.

Bu cihazlar ile sinyal 300 metre uzaktan bile iletilebiliyor. Yani arabanızın çalındığını fark etseniz bile yetişmeniz mümkün değil. Otomobil üreticileri bu konuda ileri güvenlik önlemleri almaya çalışıyorlar. Fakat şoförler de bu tehlikeye karşı bir korunma yöntemine sahip. Uzaktan kumandalı anahtarınızı, radyo sinyallerini engelleyen özel üretim bir kesede tutabilirsiniz. Faraday Kafesi teknolojisini kullanan bu özel kese ve torbalar piyasada uygun fiyatlara bulunabiliyor.

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