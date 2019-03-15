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"Sistemli nüfus aktarımı ile demografik yapı değiştiriliyor"

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"Sistemli nüfus aktarımı ile demografik yapı değiştiriliyor"
"Sistemli nüfus aktarımı ile demografik yapı değiştiriliyor"

Sol Hareket, ülkedeki gerçek nüfusun bilinmediğini, nüfusu bilmeden hiçbir planlama ve politikanın uygulanmasının da mümkün olmadığını belirterek, ülkede “BM gözetiminde nüfus sayımı yapılmasının şart olduğu” görüşünü bildirdi.

Sol Hareket adına yazılı açıklama yapan Abdullah Korkmazhan, ülkede “sistemli nüfus aktarımı ve vatandaşlık dağıtımı yolu ile demografik yapının değiştirilmeye çalışıldığını” iddia etti.

Korkmazhan, Kıbrıslı Türklerin “asimile edilerek, siyasi iradesinin yok edilmek” istendiğini ve bunun “savaş suçu” olduğunu ifade ederek, ülkeye kimlikle girişlerin biran önce yasaklanması yanında yapıldığını iddia ettiği “sistemli nüfus aktarımı ve uluslararası hukuka aykırı bir şekilde dağıtılan vatandaşlıkların” iptal edilmesini istedi.

Hükümete de vatandaşlık politikası konusunda eleştiri ve suçlamalarda bulunan Korkmazhan, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın paylaştığı rakamlara göre vatandaş sayısının son üç buçuk yılda 130 bin arttığını, bunun da doğal bir artış olmadığını savundu.

Korkmazhan, uluslararası hukuka aykırı olduğunu savunduğu nüfus aktarımı ve vatandaşlık dağıtımının savaş suçu olduğunu belirterek konuyu BM gündemine ve uluslararası mahkemelere taşımak için çalışma başlatacaklarını kaydetti.

Ülkedeki gerçek nüfusun bilinmediğinin en yetkili ağızlardan itiraf edildiğini savunan Korkmazhan, nüfusu bilmeden hiçbir planlama ve politikanın uygulanmasının mümkün olmadığı ve ülkede BM gözetiminde nüfus sayımı yapılmasının şart olduğu görüşünü belirtti.

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