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SİTA Kuzey Kıbrıs İklim Zirvesi Çarşamba Gün Lefkoşa'da yapılıyor

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SİTA Kuzey Kıbrıs İklim Zirvesi Çarşamba Gün Lefkoşa'da yapılıyor.
SİTA Kuzey Kıbrıs İklim Zirvesi Çarşamba Gün Lefkoşa'da yapılıyor

Siyasal ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nden İklim Zirvesi ile ilgili yapılan açıklama şöyle;

İklim değişikliği, insanlığın ve ülkelerin sürdürülebilirliği üzerinde doğrudan etki yaratan bir güvenlik sorunu haline gelmiştir.

Bu yüzden dünyada artık iklim değişikliği bir değişiklik değil bir kriz olarak tanımlanmaktadır.

Bu gerçeklikten yola çıkan Siyasal ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (SİTA) ;

- İklim krizinin ülkemizdeki etkilerini gözler önüne sermek,

- Ülkesel önleme ve uyum stratejilerinin belirlenmesine katkı sağlamak,

- Acil önlem planlarının oluşturulmasına zemin hazırlamak

- STK’lar ve toplumla karar vericileri eyleme geçirmek

amacıyla konuyu bir İklim Zirvesi’nde tartıştırmak için yola çıkmıştır.

SİTA, Kuzey Kıbrıs’ın önde gelen çevre kuruluşları (Yeşil Barış Hareketi ve Biyologlar Derneği), önemli sivil toplum kuruluşlarımızdan GİKAD ve konunun uzmanı bilim insanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek olan Kuzey Kıbrıs İklim Zirvesi’nde, iklim krizine yönelik ülkesel adaptasyon ve önleme planlarının oluşturulmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir.

SİTA, Zirve’nin amaçlarına ulaşabilmesi ve etki yaratabilmesi adına konuya ilgi duyan herkesi zirveye davet ediyor.

18 Ekim 2023 Çarşamba gün, Lefkoşa Concorde Hotel Büyük Salonu'nda saat 10.00 başlayacak Zirvenin Programı ise şöyle;

 

10.00-10:50 Açılış Konuşmaları

10.50-11:10  Açılış Sunumu

11:20 - 12:10  Panel 1

12.20 İklim Sözleşmesi Sunumu ve İmza Töreni

12.30-13:10  Panel 2

13.30 Ödül Töreni

 

Panelde konuşmacı olarak yer alacak bilim insanları ve konu başlıkları ise şöyle belirlendi:

Açılış Sunumu

Prof.Dr. Şerife Gündüz

“6. Büyük Kitlesel Yokoluş”

 

Panel 1

Prof Dr.Mustafa Altunç

“Meteoroloji ve Mühendisliği Afetlerin Neresindedir?”

 

Prof.Dr.Serkan Abbasoğlu

“KKTC ve Enerji: Kriz Bir Başarı Hikayesine Dönüşüt mü?”

 

Yrd.Doç.Dr.Bertuğ Akıntuğ

“Küresel Isınma ve Klimatik Afetler(Kentsel Seller”

 

Hatice Benan

“Kıbrıs’ın Tehdit Altındaki Biyoçeşitliliği”

 

Feriha Tel

“İklim Krizi ve Adil Uyum”

 

Panel 2

 

İbrahim Alkan

“Atık: İklimi Değiştiren Gizli Tehlike”

 

Ahmet İyigün

“Orman Yangınları ve  İklim Krizi”

 

Dr.Beste Oymen

“Yaşamsal Bilinmezlik: İklim Krizi ve Gıda Güvencesi

 

İzlem Nizam

“İnsan, Tarım ve İklim Değişikliği”

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