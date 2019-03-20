Sitede yangın çıktı

19.03.2019 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Lapta’da Şht İbrahim Nidai Caddesi üzerinde bulunan Lapta Village isimli sitenin B bloğundaki elektrik panosu içerisinde, elektrik kablolarının aşırı yüklenme sonucu kısa devre yapıp alevlenmesiyle bir yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu yedi adet elektrik sayacı ve sigortaları, ahşap pano tamamen, blok girişinde bulunan alüminyum kapı ve çerçevesi kısmen yanarak, duvarlar ise islenerek zarar gördü.

Polisten yapılan açıklamaya göre soruşturama devam ediyor