Sivas’ın ‘doktor balıkları’ Kopenhag’da şifa veriyor

Sivas'a özgü “doktor” ünvanlı balıklar ölü deriyi yiyerek egzama ve sedef gibi hastalıkların tedavisine yardımcı oluyor.

Bu balıkların ünü yüzlerce kilometre öteye de taşınmış durumda. Danimarka'da Kangal balıklarıyla hastalıkları tedavi etmeyi amaçlayan çok sayıda özel spa merkezi var.

Danimarka'nın başkenti Kopengah'ta yaşayan egzama ve sedef hastaları Sivas'ın Kangal ilçesine özgü balıklarla şifa arıyor.

Çünkü “doktor” unvanlı Sivas Kangal balıklarının ünü Danimarka’ya kadar ulaştı. Anadolu'da geçmişi 400 yıl öncesine dayanan bu geleneğe Danimarka'daki ilgi her geçen gün artıyor.

Hatta bunun için özel merkezler açılmış durumda. Kopenhag'daki bir merkezin adı da anlamlı. Fish kiss, yani balık öpücüğü adlı spa merkezinde müşteriler Sivas balıklarının konduğu suya ayaklarını sokuyor, bu sayede rahatlamaya ve şifa bulmaya çalışıyor.

Fikir ilk başta Danimarkalılara garip gelse de şimdi merkez müşterilerle dolup taşıyor.

Dişleri olmayan Kangal balıkları, müşterilerin ayaklarını emerek ölü hücrelerin vücuttan atılmasını sağlıyor. Bu yöntem sedef ve egzama gibi hastalıkların tedavisinde faydalı oluyor.

Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise hijyen. Bulaşıcı cilt hastalıklarının geçmemesi için her müşteriden ayaklarını iyice yıkamaları isteniyor. Siğil ve mantarı olanlara bu teravi uygulanmıyor.

Danimarkalılar, 20 dakikalık kür için 19 dolar, 40 dakikalık kür içinse 26 dolar ödüyor