  • BIST 105.983
  • Altın 270,868
  • Dolar 5,7464
  • Euro 6,3288
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Sıvı sabunun zararları neler ?

» »
Uzmanlar uyarıyor! Sıvı sabunları kullanırken dikkat edin! Tırnak kırılmasına neden oluyor! İşte sıvı sabun kullanmanın bilmediğimiz zararı!
Sıvı sabunun zararları neler ?

Sıvı sabun kullanmanın zararları neler? Bazılarımız hijyeni sağlamak için katı sabunları tercih ederken bazılarımız da sıvı sabunları tercih etmektedir. Ama sıvı sabunun hiç bilmediğimiz bir zararı bulunuyor! Uzmanlar uyarıyor! Sıvı sabunlar tırnak kırılmasına neden oluyor! İşte nedeni! 

Mutlaka eldiven kullanın! 

Tırnak kırılmalarının asıl nedeni vitamin ve mineral eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Eğer tırnaklarınızın sağlıklı olup olmadığını anlamak istiyorsanız ilk iş olarak onun rengine bakabilirsiniz. Tırnaklarınız pembe renkli, saydam ve bombe ise bu demek oluyor ki sağlıklı tırnaklara sahipsiniz. Havaların soğumasıyla birlikte eller daha çabuk kuruyup çatlamaktadır. Bu nedenle nemlendirici kullanmayı ihmal etmemekte fayda vardır. Bunun yanı sıra mutlaka eldiven takmanızda gerekecektir. 

Soğuk su ile temastan kaçının

Sağlık açısından bakıldığı zaman genel olarak kalıp sabunların kullanımı önerilmektedir. Sıvı sabunların tırnak kırılmalarına neden olduğu söylenmektedir. Kışın soğuk havalarda dikkat etmeniz gereken bazı şeyler bulunuyor. Özellikle çok fazla soğuk suyla temasta bulunmaktan kaçının. Sıvı sabunların yanı sıra ev temizliğinde kullanılan deterjanlarda tırnak kırılmalarına neden olmaktadır. Bu nedenle bırebir temastan kaçının. Mutlaka eldiven kullanın. 

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye, Avrupa'da obezitede birinci sırada23 Kasım 2019 Cumartesi 13:24
  • Diş tedavilerinde maliyet düzenli kontrolle azalıyor23 Kasım 2019 Cumartesi 13:23
  • Çocukları 'babaanne usulü' besleyin uyarısı23 Kasım 2019 Cumartesi 13:22
  • Dünyanın en büyük salgınlarından biri: 5 bin can aldı22 Kasım 2019 Cuma 21:35
  • Sıcak çay içmek yemek borusu kanserine yol açıyor22 Kasım 2019 Cuma 21:34
  • Dünyanın en büyük salgınlarından biri: Kızamık, Demokratik Kongo’da, 5 bin can aldı22 Kasım 2019 Cuma 13:03
  • Bolat: “Şiddete karşı önleyici tedbirlerin alınmasını istiyoruz”22 Kasım 2019 Cuma 12:27
  • 'Mucize bitki' safranın depresyona iyi geldiği tespit edildi18 Kasım 2019 Pazartesi 11:36
  • 'Gebelik şekeri' ile depresyon arasında bağlantı18 Kasım 2019 Pazartesi 11:33
  • Doğru antibiyotik kullanımı nasıl olmalı?18 Kasım 2019 Pazartesi 11:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti