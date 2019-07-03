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Sivil Havacılık Dairesi: “Ercan Tavsiyeli Hava Sahası’nı güvensizleştirme çabaları beyhude bir uğraş

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Sivil Havacılık Dairesi: “Ercan Tavsiyeli Hava Sahası’nı güvensizleştirme çabaları beyhude bir uğraş… Hava sahamız son derece güvenli”
Sivil Havacılık Dairesi: “Ercan Tavsiyeli Hava Sahası’nı güvensizleştirme çabaları beyhude bir uğraş

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Dairesi Müdürlüğü, hava trafik hizmetinin, olumsuz şekilde bölgede vuku bulunan olayların bilincinde, işin ehli kadrolar tarafından gerek Ercan'a iniş/kalkışlarda, gerekse Hava Sahasından geçen binlerce yolcuya,  kurallar nezdinde güvenli bir şekilde verildiğini, verilmeye devam edeceğini kaydetti.,

Sivil Havacılık Dairesi’nden yapılan açıklamada, ülke çevresinde yıllardır yaşanan olumsuzlukların ve olasılıkların bilincinde hizmet verildiği, personelin bu çerçevede eğitimler aldıkları belirtildi.

Açıklamada, “Son yaşanan olaydan yola çıkarak bu konuda seviyelerinden çok çok geride olan komşumuzun Ercan Tavsiyeli Hava Sahası’nı güvensizleştirme çabalarını beyhude bir uğraş olarak nitelendiriyor ve bir kere daha hatırlatma ihtiyacı hissediyoruz” ifadelerine yer verildi.

KKTC Sivil Havacılık Dairesi Hava Trafik Kontrolör Biriminin,  iyi eğitilmiş personeli ve teknik teçhizatı ile 21 Mart 1977 yılından bu yana ICAO kuralları çerçevesinde sorumluluk sahası olan Ercan Tavsiyeli Hava Sahası içinde güvenli bir şekilde hizmet verdiği ve vermeye devam edeceğine dikkat çekilen açıklamada, Ercan Havacılık Hizmetleri, Hava Trafik Hizmeti, Havacılık Enformasyon Hizmetleri, Haberleşme, Seyrüsefer ve Gözetim Hizmetlerinin en iyi şekilde verildiğine işaret edildi. 

“SİVİL HAVACILIK PERSONELİNİN ULUSLARARASI KURALLAR ÇERÇEVESİNDE EĞİTİMLERİ EKSİKSİZ…”

Tüm sivil havacılık personelinin uluslararası kurallar çerçevesinde eğitimlerini eksiksiz aldığı ve verdikleri hizmetin en iyisini havacılık sektörüne sunduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Ercan Havalimanı'na günde iniş/kalkış olarak gerçekleşen 20'li trafikler bugün yerini ortalama 100 trafiğe bırakmış, transit uçuş sayısı ise günlük 600-900 seviyelerini bulmuştur. Bu memnum edici artışlar, personelimizin güler yüzü ve vermiş olduğu kaliteli hizmeti sayesinde gerçekleşmiştir.

Tüm bu ilerlemeler geçmişten bugüne katkı koyan ve bugün aktif olarak çalışan eğitilmiş personelimiz sayesindedir.

Bu başarı ve gerek personel gerek techizat anlamında komşularımıza sağladığımız üstünlük uzun bir süredir sistematik olarak Ercan havacılık hizmetleri ve Ercan Tavsiyeli Hava Sahası için bir karalama kampanyasına dönüştürülmüştür. Buldukları her mecrada ülkemiz Hava Trafik Kontrol imkan ve kabiliyetlerini kötüleme yarışı içine girenlerin bu konuda ne kadar kötü bir karneye sahip oldukları ve mevcut teknik yetersizlikleri ortadadır. Ülkemiz üzerinden geçen transit trafiğin güvenli geçiş hizmetini ısrarla Ercan kulesinden talep etmeleri de bu başarımızın göstergesidir.”

“HAVA SAHAMIZ SON DERECE GÜVENLİ”

Başta  Hava Trafik kontrol Yönetim Merkezi binası olmak üzere yetişmiş ve işinin ehli personelin hizmet verdiği hava sahasının son derece güvenli olduğuna vurgu yapılan açıklamada, personelin ise kurallar çerçevesinde sektöre politika karıştırmadan işlerini en iyi şekilde yerine getirdikleri kaydedildi.

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