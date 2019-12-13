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Sivil Havacılık Dairesi için 30 kişilik münhal

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Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı tarafından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Dairesi için açılan 30 kişilik “IV. Derece Hava Trafik Kontrolörü Yardımcısı” münhal mevkisi için başvuru süresi 23 Aralık 2019’da sona eriyor
Sivil Havacılık Dairesi için 30 kişilik münhal

Sivil Havacılık Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre 

6 Aralık 2019’da açılan münhal mevkiye başvuracak adayların 23 Aralık 2019 tarihi itibariyle 28 (yirmi sekiz) yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir.

Adayların Kamu Hizmeti Komisyonu internet sayfasından indirecekleri veya kurumdan alacakları başvuru formlarını doldurarak, yukarıdaki tarihler arasında Kamu Hizmeti Komisyonu’na gerekli diğer belgelerle birlikte vermeleri gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen münhal kadronun Yazılı Yarışma Sınavı iki oturumda gerçekleştirilecektir. I. Oturum Sınavı (Genel Yetenek Sınavı) 4 Ocak 2020 Cumartesi günü yapılacaktır. Bu sınavdan başarılı olacak adaylar için düzenlenecek olan II. Oturum Sınavı (Mevzuat ve Mesleki Bilgi Sınavı) ise 12 Ocak 2020 Pazar günü yapılacaktır.

Konu sınav merkezine yazılı yarışma sınavı amacıyla gelecek olan engelli adayların sınava gelmeden önce engelinin ne olduğu ve derecesi hususunda Kamu Hizmeti Komisyonu’na bilgi vermeleri halinde kolaylık sağlanması için gerekli önlemler alınacaktır.

Daha fazla bilgi için http://www.khk.kamunet.net/docs/genelgeler/munhaldisa44_2019.pdf bağlantısını ziyaret edin.

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