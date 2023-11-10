  • BIST 7812
  • Altın 1793.745
  • Dolar 28.5492
  • Euro 30.5082
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAİsrail'in saldırılarında 10 bin 812 Filistinli hayatını kaybetti

Sivil Havacılık Dairesi, NOTAM yayımladı!

» »
Sivil Havacılık Dairesi, 14-15 Kasım’da belli saatlerde hava sporlarını yasaklayan NOTAM yayımladı.
Sivil Havacılık Dairesi, NOTAM yayımladı!

Sivil Havacılık Dairesi, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde gösteri yapacak olan Türk Yıldızları'nın güvenliği nedeniyle tüm hava sporlarını yasaklayan bir NOTAM yayımladı. 

Daire’den yapılan açıklamada, 14 Kasım Salı günü 14.45-18.00 saatleri arasında ve 15 Kasım Çarşamba 10.00-13.00 ile 14.45-18.00 saatleri arasında yamaç paraşütü ve deniz paraşütü dahil, tüm hava sporu faaliyetleri ve dron uçuşlarının yasaklandığı kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne'deki bazı köylere bugün 5 saat elektrik verilemeyecek10 Kasım 2023 Cuma 08:29
  • Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılı10 Kasım 2023 Cuma 08:25
  • Meclisin 336 milyon 798 bin 600 TL’lik bütçesi onaylandı09 Kasım 2023 Perşembe 21:10
  • Rum polisinden açıklama: Cinayetlerle ilgileri yok09 Kasım 2023 Perşembe 18:59
  • Meclis bütçesinde araç ve benzin tartışması... “Çalışmayan araçlara benzin konuyor”09 Kasım 2023 Perşembe 18:24
  • Şiddet mağduru kadınlara hukuki destek verilmeye devam edilecek...09 Kasım 2023 Perşembe 17:33
  • 313 milyonluk Cumhurbaşkanlığı bütçesi komitede oy çokluğuyla kabul edildi09 Kasım 2023 Perşembe 17:31
  • Bakanlar Kurulu toplandı09 Kasım 2023 Perşembe 17:23
  • Yeni toz dalgası bu gece yarısından pazartesi gece yarısına kadar etkili olacak09 Kasım 2023 Perşembe 17:22
  • Girne Üniversitesi ile Selçuk Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen “Akdeniz 10. Uluslararası Sosyal ve Uygulamalı Bilimler Kongresi” Girne Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi09 Kasım 2023 Perşembe 15:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti