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Sivil Savunma Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı-2019 perşembe günü yapılacak

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Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Sivil Savunma, Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı 2019, bu yıl İskele/Boğaz bölgesinde, 24 Ekim Perşembe günü 14.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Sivil Savunma Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı-2019 perşembe günü yapılacak

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, tatbikat; afet ve acil durumlarda görevleri olan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı kadrolu personeli, Halk Örgütü personeli, KKTC afet yönetimi sistemi içerisinde yer alan kamu/özel kurum/kuruluşların yanı sıra Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi’ne (IUSARC) üye yerel üniversitelerin arama kurtarma kulüp öğrencilerinin katılımı ile düzenleniyor.
Tatbikatın amacının, ülkedeki Afet Acil Durum Yönetimi Sistemi içinde yer alan tüm kurum ve kuruluşların hazırlık seviyesini denemek, bu gibi hallerde işbirliği ve koordinasyonu geliştirmek, Afet ve Acil Durum hallerine yönelik farkındalık yaratmak, kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve yardımlaşmayı artırarak, tespit edilecek eksikliklerin giderilmesini sağlamak olduğu kaydedildi. 


Tatbikat, 24 Ekim tarihinde 14.00-17.00 saatleri arasında İskele/Boğaz'da "Seçkin Gözlemci Günü"  faaliyetlerinin icrasıyla gerçekleştirilecek. 


Seçkin gözlemci gününde; bina enkazından kazazede kurtarma, atlama yatağı ile kurtarma, ev yangınlarının söndürülmesi, sedye ile kurtarma, tünelle üst kattan kurtarma, kurtarma kemeri ile kurtarma, sırtta indirme, duman dolu odadan kurtarma, tırmanma motoru ile binaya çıkma ve aşağıya köprü kurma, hidrolik itfaiye merdiveni ile kurtarma, trafik kazasına müdahale ve triaj, KBRN uygulaması, şüpheli pakete müdahale, kuyudan kurtarma, altyapı tamir çalışmaları, denize düşen araçtan kurtarma ve emare arama, denizde yangına müdahale ve deniz kirlenmesine müdahale, helikopter ve gemiyle mülteci kurtarma faaliyetleri icra edilecek. 


Tatbikat, mobil hizmet birimleri ve ünitelerin gezilmesinin ardından, protokol ve diğer izleyicilere sahra mutfağında pişen yemeğin ikram edilmesiyle son bulacak. 

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