Tatbikat, Afet ve acil durumlarda görevleri olan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı kadrolu personeli, Halk Örgütü personeli, KKTC Afet Yönetimi sistemi içerisinde yer alan bakanlık/kurum/kuruluşların yanı sıra Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi’ne üye yerel üniversitelerin arama kurtarma kulüp öğrencilerinin katılımı ile 15.00-17.00 saatleri arasında icra edildi.

Tatbikat, ülkedeki, Afet Acil Durum Yönetimi Sistemi içinde yer alan tüm birimlerin hazırlık seviyesini denemek, bu gibi hallerde iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek, afet ve acil durum hallerine yönelik farkındalık yaratmak, kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve yardımlaşmayı artırarak, tespit edilecek eksikliklerin giderilmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.