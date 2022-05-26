Sivil Savunma, Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı-2022” bugün Metehan bölgesinde icra edilecek.

Lefkoşa’nın Metehan bölgesinde gerçekleşecek saat 15.00’te başlayacak Tatbikat’ın icraasına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katılacak.

Tatbikat, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı personeli, Halk Örgütü personeli, bazı bakanlık, kurum ve kuruluşların yanı sıra Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi’ne üye olan KKTC üniversitelerinin arama kurtarma kulübü öğrencilerinin katılımıyla yapılacak.

Tatbikatın amacı “Ülkedeki Afet Acil Durum Yönetimi Sistemi içerisinde yer alan tüm birimlerin hazırlık seviyesini denemek, iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek, afet ve acil durum hallerine yönelik farkındalık yaratmak, kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği ve yardımlaşmayı artırarak tespit edilecek eksikliklerin giderilmesini sağlamak” olarak belirtildi