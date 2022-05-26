  • BIST 2.450,84
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.3237
  • Euro 17.5293
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAÇocuklarda göz sağlığına dikkat edilmeli!

Sivil Savunma Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı -2022” Metehan bölgesinde yapılıyor

» »
Sivil Savunma Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı -2022” Metehan bölgesinde yapılıyor
Sivil Savunma Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı -2022” Metehan bölgesinde yapılıyor

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın “Sivil Savunma Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı -2022” Lefkoşa’da Metehan bölgesinde yapılıyor.

Senaryo gereği meydana gelen afetten en çok etkilenen bölge olarak belirlenen Metehan bölgesinde paydaş kurumların imkan ve kabiliyetleri sergileniyor.

 

Tatbikatı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da izliyor.

Afet Acil Durum yönetimi sisteminde yer alan tüm birimlerin hazırlık seviyesini denemek, iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek, afet ve acil durum hallerine yönelik farkındalık yaratmak, kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği ve yardımlaşmayı artırarak, tespit edilecek eksikliklerin giderilmesini sağlamak için düzenlenen tatbikat saat 15.00’te konuşmalarla başladı.

Tatbikat, afet ve acil durumlarda görevleri olan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı kadrolu personeli, Halk Örgütü personeli, KKTC Afet Yönetimi sistemi içerisinde yer alan bakanlık, kurum, kuruluşların yanı sıra Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi’ne (IUSARC) üye yerel üniversitelerin arama kurtarma kulüp öğrencilerinin katılımıyla yapılıyor.

Geçen yıl Gazimağusa’da yapılan tatbikattan farklı olarak bu yıl Kıbrıs Tük Barış Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı unsurların da katılımıyla afet ve acil durumlara ulusal müdahale gücü geliştirildi.

Tatbikat 21 senaryodan oluştu. Senaryoya göre, Larnaka körfezi açıklarında, bu sabah 09.30’da deniz tabanının 5 kilometre derinliğinde, 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi, en çok hasar Metehan bölgesinde oluştu. Komuta merkezi burada oluşturuldu.

21 olayın yaklaşık yarısı enkaz üzerinde oluşuyor, tatbikat boyunca enkazda çalışmalar devam edecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Toplumsal Varoluş Platformu protokol hakkında basın toplantısı düzenliyor26 Mayıs 2022 Perşembe 18:18
  • Özersay’ın dilekçesi, Başkanlık Divanı tarafından değerlendirilecek26 Mayıs 2022 Perşembe 18:13
  • Özersay Milletvekilliğinden istifa etti! Sine-i Millete döndü...26 Mayıs 2022 Perşembe 17:50
  • Özersay: “Türkiye’den bize hükümet kurmamız için telkin geldi”26 Mayıs 2022 Perşembe 17:49
  • BAE’den Türkiye’ye üst düzey ziyaret26 Mayıs 2022 Perşembe 17:24
  • Üstel: Hedefimiz insanımıza güvenli ve iyi hizmet sunmaktır26 Mayıs 2022 Perşembe 16:42
  • Ne eğitim parkuru ne müfettiş var!26 Mayıs 2022 Perşembe 16:23
  • Bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak26 Mayıs 2022 Perşembe 16:17
  • Akaryakıta 5.40 TL zam gelmesi bekleniyor26 Mayıs 2022 Perşembe 15:38
  • Sosyal Sigortalar Dairesi 30 milyon TL borçlanacak26 Mayıs 2022 Perşembe 15:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti