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Sivil Savunma Ekipleri Manavgat’taki Yangınlara Müdahale Ediyor

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Sivil Savunma Ekipleri Manavgat’taki Yangınlara Müdahale Ediyor
Sivil Savunma Ekipleri Manavgat’taki Yangınlara Müdahale Ediyor

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın, Anavatan Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek için 11 personel, 2 yangına ilk müdahale aracı, 1 arazöz ve komuta aracından oluşan arama-kurtarma ekibiyle dün akşam saatlerinde Alanya’ya ulaştığı bildirildi. Ekibin, Manavgat’taki yangınlara müdahale ettiği duyuruldu.

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Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Orman Genel Müdürlüğü’nün koordinesinde arama-kurtarma ekibinin KKTC Orman Dairesi ekibiyle birlikte yangınlara müdahale ettikleri kaydedildi.

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Açıklamada, ekibin öncelikle Alanya Gazipaşa bölgesindeki yangınlara müdahalede bulunup görevlerini tamamladıktan sonra Manavgat bölgesindeki yangınlara müdahale etmek için yangın bölgesine hareket ettikleri belirtildi.

Ekibin şu anda, Manavgat Kızıldağ bölgesindeki yangın söndürme faaliyetlerine devam ettiği ifade edildi.

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