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Sivil Savunma Halk Örgütü hizmet belgesi törenleri yapılacak

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Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı 1962 doğumlu Sivil Savunma Halk Örgütü mükellefleri için hizmet belgesi takdim törenleri yapılacağını açıkladı.
Sivil Savunma Halk Örgütü hizmet belgesi törenleri yapılacak

Hizmet belgesi takdim törenlerinin ilki  yarın akşam  İskele Bölge Müdürlüğü mükelleflerine yönelik olarak Sivil Savunma Teşkilatı İskele Bölge Müdürlüğü’nde icra edilecek..

Bu yıl düzenlenecek hizmet belgesi takdim törenlerinde toplam 721 mükellefe hizmet belgesi takdim edilecek.

Hizmet belgesi takdim törenleri, 20.00-22.00 saatleri arasında program dahilinde şöyle:

“7 Haziran 2022 Salı akşamı Güzelyurt Bölge Müdürlüğü bünyesindeki halk örgütü mükelleflerine yönelik olarak, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu Rauf Raif Denktaş Salonu’nda

9 Haziran 2022 Perşembe akşamı Girne Bölge Müdürlüğü bünyesindeki halk örgütü mükelleflerine yönelik olarak, Girne Amerikan Üniversitesi International Congress Hall Salonu Girne’de,

14 Haziran 2022 Salı akşamı Lefkoşa Bölge Müdürlüğü bünyesindeki halk örgütü mükelleflerine yönelik olarak, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlık Karargahı Halı Sahası’nda,

16 Haziran 2022 Perşembe  akşamı Gazimağusa Bölge Müdürlüğü bünyesindeki halk örgütü mükelleflerine yönelik olarak, Gazimağusa Rauf R. Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilecek.”

Törenlerde, halk örgütü mükelleflerine Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından hizmet belgesi ve plaket takdim edilecek.

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