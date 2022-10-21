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Sivil Savunma: "Halka, olası yangınları önleme, yangınla mücadele, söndürme ve kurtarma becerilerini kazandırma eğitimleri veriliyor”

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Sivil Savunma: "Halka, olası yangınları önleme, yangınla mücadele, söndürme ve kurtarma becerilerini kazandırma eğitimleri veriliyor”
Sivil Savunma: "Halka, olası yangınları önleme, yangınla mücadele, söndürme ve kurtarma becerilerini kazandırma eğitimleri veriliyor”

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, halka olası yangınları önleme, yangın anında doğru davranışları kazandırma, yangınla mücadele, söndürme ve kurtarma becerilerini kazandırma yönündeki çalışmalar kapsamında, halk örgütü eğitimleri, kamu özel kurum ve kuruluşlara daire müessese eğitimleri ve afete hazır okul eğitimleri verildiğini kaydetti.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, talepte bulunan kamu, özel kurum ve müesseselere yanma ve yangın, yangının nedenleri ve alınacak tedbirler, LPG kullanımı, ev kazaları ve önlemler, gaz ve duman dolu ortamda hareket tarzı, yangın söndürme madde ve cihazları, yangında kurtarma faaliyetleri, yangın söndürme sistemleri, TSC (Taşınabilir Söndürme Cihazı) ile müdahale uygulamaları konusunda eğitimler verildiğine dikkat çekti.

 

Sivil Savunma Teşkilat Bakanlığı, bugün bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerdeki iddialara yönelik açıklamada bulunarak, eğitimlerde ayrıca, olası bir yangın durumunda yapılması gerekenlerin tatbiki olarak gösterilip uygulamalarının gerçekleştirildiğine de dikkat çekildi.

 

Açıklamada kentsel yangınlarda önceliğin İtfaiye Müdürlüğü'nde, orman yangınlarında ise Orman Dairesi'nde olduğu, söz konusu kurumların talep etmesi halinde Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı'nın müdahalede bulunduğu belirtildi.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “ ‘Sivil Savunma Teşkilatı ilk yardım gibi bazı eğitimleri veriyor ancak yangınla ilgili eğitimler verilmiyor, yangın çıktığında öncelikle ne yapmalıyız, bunların doğrusu nedir, hangi araç gereçle müdahalede bulunmalıdır? Bazı yangınlara suyla, bazılarına başka kimyasallarla gidersin. Bunların eğitiminin verilmesi lazım’ şeklindeki söylem ve iddiaların gerçeklerden uzak olduğu" dile getirildi

Açıklamada, Ülke Afet Yönetimi Sistemi içerisinde meydana gelmesi muhtemel her türlü afet ve acil duruma karşı hazırlıklı olunduğu, tüm kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinenin eksiksiz olarak sürekli sağlandığı vurgulandı.

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