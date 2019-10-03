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Sivil Savunma Lefkoşa’da bölgesel tatbikat icra etti

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Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, 24 Ekim tarihinde İskele bölgesinde gerçekleştirilecek olan “Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı 2019” öncesi, bölgesel tatbikatların sonuncusunu Lefkoşa’da icra etti.
Sivil Savunma Lefkoşa’da bölgesel tatbikat icra etti

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bölge Müdürlüklerinin sorumluluk sahalarında Afet Acil Durumlara Müdahale Tatbikatı çerçevesinde, olağanüstü durumlara hazırlık amacıyla Gazimağusa, Güzelyurt, Girne ve Lefkoşa bölgelerinde ilçe imkânları ile kurum ve kuruluşların katılımıyla bölgesel tatbikat gerçekleştirdi. 

Söz konusu tatbikatların sonuncusu Lefkoşa Bölge Müdürlüğü’nün sorumluluk sahasında bulunan Değirmenlik Lisesinde 10.00-12.00 saatleri arasında icra edildi. 

Tatbikatta, İlçe Kriz Yönetim Merkezi ile bölge/semt amirlik karargâh çalışmaları, deprem, araç yangını, LPG tank yangını, trafik kazası, şüpheli pakete müdahale ve üst katlarda mahsur kalan öğrencilerin tahliye edilmesi senaryoları uygulandı. 

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