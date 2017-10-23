Sivil Savunma Tatbikatı 25-26 Ekim’de Girne'de

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, tatbikat provası, yarın 14.00-18.30 saatleri arasında, Girne Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda bulunan çemberden başlayacak ve Liman içerisinde bulunan Sahil Güvenlik telli bölgesi ile Gemyat Delta Marina bölgesini kapsayacak.
Söz konusu güzergahta tatbikat provası sırasında 11.00-13.30 saatleri arasında trafik tek şeritten verilecek, 13.30-18.30 saatleri arasında ise trafiğe tamamen kapalı olacak.
Tatbikatın gerçekleşeceği 26 Ekim Perşembe günü ise aynı yol güzergahında trafik akışı 09.00-11.00 saatleri arasında tek şerit, 11.00-18.30 saatleri arasında ise trafiğe tamamen kapatılacak.
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