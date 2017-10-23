 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 107.303
  • Altın 152,262
  • Dolar 3,7180
  • Euro 4,3662
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAİngiltere'de silahlı bir şahıs çok sayıda kişiyi rehin aldı

Sivil Savunma Tatbikatı 25-26 Ekim’de Girne'de

» »
Sivil Savunma Tatbikatı 25-26 Ekim’de Girne'de
Sivil Savunma Afet ve Acil Durumlara Milli Müdahale Tatbikatı 25-26 Ekim tarihlerinde icra edilecek.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, tatbikat provası, yarın 14.00-18.30 saatleri arasında, Girne Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda bulunan çemberden başlayacak ve Liman içerisinde bulunan Sahil Güvenlik telli bölgesi ile Gemyat Delta Marina bölgesini kapsayacak.

Söz konusu güzergahta tatbikat provası sırasında 11.00-13.30 saatleri arasında trafik tek şeritten verilecek, 13.30-18.30 saatleri arasında ise trafiğe tamamen kapalı olacak.

Tatbikatın gerçekleşeceği 26 Ekim Perşembe günü ise aynı yol güzergahında  trafik akışı 09.00-11.00 saatleri arasında tek şerit, 11.00-18.30 saatleri arasında ise trafiğe tamamen kapatılacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Güngördü sporcuları kabul etti20 Ekim 2017 Cuma 15:48
  • “Alo 185 Çözüm Masası” 7/24 hizmete başladı20 Ekim 2017 Cuma 15:02
  • “Lapta’nın geleceği riske atılmamalı”20 Ekim 2017 Cuma 12:54
  • Limit üstü kalıntı nedeniyle 3.5 ton nar imha edildi19 Ekim 2017 Perşembe 14:38
  • Tarım Dairesi eğitim çalışmalarına Geçitköy ile devam etti19 Ekim 2017 Perşembe 14:01
  • YDP, Girne’de ilk kitle toplantısını yaptı19 Ekim 2017 Perşembe 13:45
  • Girne-Değirmenlik anayolunda kaza19 Ekim 2017 Perşembe 13:31
  • Alsancak Belediyesi dalış turizmi için gemi batıracak18 Ekim 2017 Çarşamba 15:17
  • “Halkın denize erişimini engelleyen faaliyetlere karşı sessiz kalmadık, kalmayacağız!”15 Ekim 2017 Pazar 14:25
  • Kılıçarslan’da bulunan kalıntılar 2 kişiye ait12 Ekim 2017 Perşembe 13:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti