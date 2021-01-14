  • BIST 1.547
  • Altın 437,217
  • Dolar 7,3625
  • Euro 8,9497
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAPilli: 19'u yerel 21 pozitif vakaya rastlandı!

Sivil Savunma Teşkilat Başkanliği bütçesi oy birliği ile onaylandi

» »
Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmeleri kapsamında, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı bütçesi oy birliği ile onaylandı.
Sivil Savunma Teşkilat Başkanliği bütçesi oy birliği ile onaylandi

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmeleri kapsamında, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı bütçesi oy birliği ile onaylandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 2021 Mali Yılı Bütçesi çerçevesinde Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı için öngörülen 44 Milyon TL tutarındaki ödeneği oy birliği ile onaylayarak, Genel Kurul’a sevk etti.

UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında yapılan komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekilleri Özdemir Berova, Menteş Gündüz ve Yasemi Öztürk, CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu katıldı.

Komite toplantısına ayrıca, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve Bağımsız Milletvekili Hasan Büyükoğlu da katıldı.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı bütçesinin görüşülmesi sırasında komite toplantısında, davetli olarak Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Bütçe Dairesi, Devlet Planlama Örgütü ve Maliye Bakanlığı’ndan bürokratlar yer aldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sivil Savunma Teşkilat Başkanliği bütçesi oy birliği ile onaylandi14 Ocak 2021 Perşembe 19:48
  • Okullar açılacak mı? ne zaman açılacak?14 Ocak 2021 Perşembe 19:27
  • Ülkemizde de yapılan Sinovac aşısının etkinliği %50:hâlâ etkili mi?14 Ocak 2021 Perşembe 19:22
  • Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Bütçesi Oy Birliği İle Onaylandı14 Ocak 2021 Perşembe 19:18
  • KIBTEK Yönetim Kurulu Başkanı Gökbörü:'İhaleler titizlikle takip edildi'14 Ocak 2021 Perşembe 19:14
  • Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Toplantısında Sayıştay Başkanlığı Bütçesi De Ele Alınıp Onaylandı14 Ocak 2021 Perşembe 18:55
  • Gökbörü: “Görevde Bulunduğum Sürede İhaleler Titizlikle Takip Edildi, Suistimale Fırsat Verilmedi”14 Ocak 2021 Perşembe 18:53
  • Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Ve Polis Genel Müdürlüğü Bütçeleri Oy Birliği İle Onaylandı14 Ocak 2021 Perşembe 18:52
  • Tatar: biz kimsenin yaması, azınlığı olmak durumunda olamayız14 Ocak 2021 Perşembe 18:51
  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü:"BM'den gerekli adımları atması talep edildi"14 Ocak 2021 Perşembe 18:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti