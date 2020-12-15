Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Gazimağusa bölge müdürü Kamil Ağcabay başkan İsmail Arter’e teşekkür belgesi takdim etti

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Gazimağusa Bölge Müdürü Kamil Ağcabay Gazimağusa Belediyesinde başarıyla gerçekleştirilen deprem eğitimi ve tatbikattan dolayı bugün Başkan İsmail Arter’i ziyaret ederek teşekkür belgesi takdim etti.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Gazimağusa Bölge Müdürü Kamil Ağcabay Gazimağusa Belediyesinde başarıyla gerçekleştirilen deprem eğitimi ve tatbikattan dolayı bugün Başkan İsmail Arter’i ziyaret ederek teşekkür belgesi takdim etti. Olası bir afet ve acil durumlara karşı Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ile işbirliğinde hareket eden Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e Teşkilat Başkanı Necmi Karakoç imzalı bir teşekkür belgesi takdim edildi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın öneminin herkes tarafından bilindiğini ifade ederek, afetin meydana gelmeden önce eğitim çalışmasının önemine dikkat çekti. Başkan Arter, olası afet durumlarına karşı teşkilatla işbirliğini bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sürdüreceklerini belirtti.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Gazimağusa Bölge Müdürü Kamil Ağcabay ise, depremle ilgili afet ve acil durum tatbikatı gerçekleştirdiklerini ifade ederek, planlı tatbikatta ulusal kaynakların müşterek kullanımı ve afet ve acil durumların en az kayıpla atlatılmasının hedeflendiğini kaydetti.