Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Adıyaman’da İnsani Yardım Faaliyetlerine Devam Ediyor

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Anavatan Türkiye’de 06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen büyük deprem felaketi sonrasında oluşan geniş çaplı hasar ve buna bağlı olarak enkaz altında kalan çok sayıda kişinin kurtarılmasına yönelik çalışmalarına zaman kaybetmeksizin başlamıştır.

Afetin boyutu göz önüne alınarak, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı olarak alarm durumuna geçilmiş, personel, araç ve teçhizat süratle hazırlanarak kısa süre içerisinde gerekli sevkiyatlara başlanmıştır. Deprem bölgelerinde ekiplerimiz zaman mevhumu gözetmeksizin 7/24 saat esasıyla arama kurtarma faaliyetlerini sürdürmüştür.

Depremin yoğun şekilde etkilerinin yaşandığı Adıyaman’da görev yapan iki ekibimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne dönüş yapmıştır. Bir ekibimiz halen Adıyaman’da AFAD ile koordinasyon ve işbirliği içerisinde giyim, yiyecek ve barınma ihtiyaçlarına yönelik insani yardım faaliyetlerine devam etmektedir.