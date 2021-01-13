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Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Afet Ve Acil Durum Toplanma Alanlarını Belirledi

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Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, ilgili kurum/kuruluşlarla koordine edilerek yapılan çalışma neticesinde, ülke genelinde 291 toplanma alanı belirlendi.
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Afet Ve Acil Durum Toplanma Alanlarını Belirledi

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığınca; afet ve acil durumlar sırasında ve sonrasında afetzedelerin risk taşımayan güvenli alanlara ivedilikle ulaşması maksadıyla altı ilçede mahalleler göz önünde bulundurularak "Afet ve Acil Durum Toplanma Alanları" belirlendi.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, ilgili kurum/kuruluşlarla koordine edilerek yapılan çalışma neticesinde, ülke genelinde 291 toplanma alanı belirlendi.

Belediyeler ile koordine edilerek, Afet ve Acil Durum Toplanma Alanları ile ilgili tabelaların hazırlanması ve söz konusu alanlarda herkes tarafından görülebilecek yerlere montesi konusunda çalışmalara devam ediliyor. 

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından; vatandaşların cadde/sokak adı yazarak afet ve acil durumlarda kullanacağı toplanma alanlarını bulabilmelerini sağlayacak, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı web sayfası ve mobil telefon üzerinde çalışan bir uygulama hazırlanacak. 

Kullanıcılar söz konusu uygulama sayesinde, afet ve acil durum esnasında ikamet adresleri dışında bir yerde olsalar bile, konum bilgilerine göre bulundukları bölge için belirlenen toplanma alanı bilgisine erişebilecekler.

“Afet ve Acil Durum Toplanma Alanları” uygulaması, hazırlanmasına müteakip kamuoyula paylaşılacak.

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