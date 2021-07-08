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Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Bedensel Engellilere Yönelik Dalış Etkinliği Gerçekleştiriyor

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Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma Ekibi bedensel engelli vatandaşlara yönelik tüplü dalış etkinliği düzenliyor.
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Bedensel Engellilere Yönelik Dalış Etkinliği Gerçekleştiriyor

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma Ekibi bedensel engelli vatandaşlara yönelik tüplü dalış etkinliği düzenliyor.

Dış Basın Birliği ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği işbirliği ile ‘Engelsiz Mavilik’ sloganı adı altında gerçekleştirilecek olan etkinlik, bedensel engelli arkadaşlarımızı tüplü dalışla buluşturarak, engelsiz bir şekilde su altı güzelliklerini görmelerini sağlayacaktır.

10 Temmuz 2021 Cumartesi günü saat 10.00’da Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Alsancak Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilecek etkinlik öncesinde, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma Ekibi uzman eğitmenleri, katılımcıları dalışla ilgili bilgilendirecek ve ardından tüplü dalışlara geçilecektir.

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