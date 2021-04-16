Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı İftar yemeği dağıttı

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı İftar yemeği düzenledi..

Daha önceki yıllarda halka açık çadırlarda verilen iftar yemekleri Covid-19 salgını ve tedbirleri nedeniyle paket servis şeklinde yapıldı.

15 Nisan 2021 tarihinde Gazimağusa İlçesi Ulukışla köyünde evlere paket servis şeklinde ilk iftar yemeği dağıtımı gerçekleştirildi.

15 Nisan – 06 Mayıs 2021 tarihleri arasında her ilçede bir defa yapılacak şekilde farklı günlerde planlanan iftar yemekleri, ilgili Belediye Başkanlıkları ve Muhtarlıklarla koordineli olarak, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ekipleri tarafından evlere paket servis şeklinde dağıtılacaktır.