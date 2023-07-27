Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği Müşterek Tatbikat Yaptı

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı kurum ve kuruluşlara yönelik olarak doğal afetler konusunda eğitim ve tatbikatlara devam etmektedir. Bu çerçevede ülkemizde faaliyet gösteren DAAK (Doğal Afet Arama ve Kurtarma Derneği) ile 27 Temmuz 2023 tarihinde müşterek tatbikat yapıldı.

Ülkemizde meydana gelmesi muhtemel afet ve acil durumlarda profesyonel ekiplere destek olmak amacıyla kurulan derneğe tatbikat öncesi beş gün süreyle eğitimler verildi. İlk etabı Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü Yenişehir Lefkoşa adresinde 3-4 Temmuz 2023 tarihlerinde, ikinci etabı ise Sivil Savunma Metehan Eğitim ve Tatbikat alanında 5, 17, 26 Temmuz 2023 tarihlerinde yapılan eğitime 20 DAAK üyesi katıldı.

Sivil Savunma Arama Kurtarma personeli tarafından; düğümler, havai hat kurma, dağcılık, tırmanma, iniş, enkazda temiz çalışma, enkaza müdahale teknikleri, kuyu kazalarında kurtarma, kütle sürükleme ve domuz damı konularında eğitim verildi. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından Sivil Savunma Metehan Eğitim ve Tatbikat alanında Sivil Savunma Arama Kurtarma personeli gözetiminde verilen eğitimlerin pratikte uygulanması amacıyla 09.00-10.00 saatleri arasında tatbikat yapıldı.

