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Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı yangının söndürülmesine destek verdi

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Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı yangının söndürülmesine destek verdi
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı yangının söndürülmesine destek verdi

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığından yapılan açıklamada, Ağırdağ-Boğaz bölgesinde çıkan yangına

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ekipleri ve paydaş kurumlarla birlikte müdahale ederek  yangının kontrol altına alınmasını sağladığı kaydedildi.

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