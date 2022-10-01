Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı yangının söndürülmesine destek verdi

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığından yapılan açıklamada, Ağırdağ-Boğaz bölgesinde çıkan yangına
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ekipleri ve paydaş kurumlarla birlikte müdahale ederek yangının kontrol altına alınmasını sağladığı kaydedildi.
Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığından yapılan açıklamada, Ağırdağ-Boğaz bölgesinde çıkan yangına
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ekipleri ve paydaş kurumlarla birlikte müdahale ederek yangının kontrol altına alınmasını sağladığı kaydedildi.
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