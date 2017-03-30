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Sivil Savunma Teşkilatı personeli işaret diline giriş eğitimi aldı

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Sivil Savunma Teşkilatı personeli işaret diline giriş eğitimi aldı
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı (KİKEV) işbirliği çerçevesinde işaret diline giriş eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitimler, KİKEV İşaret Dili Eğitmeni Dr. Emrah Soykan tarafından verilirken, Şubat- Mart ayında gerçekleşen eğitimlere katılan Sivil Savunma Teşkilatı personeline düzenlenen törenle katılım belgeleri verildi.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, KİKEV Başkanı Bahire Doğru, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Erdoğan Çelebi’nin etkin destek ve girişimleri sonucunda hazırlanan müfredat ile Sivil Savunma Teşkilatı’nda görevli arama kurtarma hizmetlerini yerine getiren personelin, afet ve acil durum ve arama kurtarma faaliyetleri esnasında işitme engelli kişilerle sağlıklı ve hızlı iletişim kurma becerisi kazanması amacıyla “İşaret Diline Giriş Eğitimi” düzenlediklerini belirtti.

Doğru, KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı arama kurtarma hizmetleri personelinin işaret dili bilmesi ile olası bir afet, acil durum ve arama kurtarma çalışmalarında işitme engelli bireylerin kendileri ile iletişime girebilecek personelin bulunmasından ötürü kendilerini daha güvende hissedeceğini kaydetti.

KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’na katkılarından ötürü teşekkür eden Doğru, sözkonusu eğitimlerin süreklilik arz etmesi temennisinde bulundu.

Bu arada, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından hazırlanan ve personelin işaret dili ile tanıtım yaptığı ‘’BİR DAKİKA DÜŞÜN‘’ kamu spotunun, işitme engelli bireylerin Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Arama Kurtarma Ekibi’nin çalışmalarını tanımaya olanak sağlayan güzel bir çalışma olduğu belirtildi.

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