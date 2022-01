Sivil Savunma Teşkilatı’ndan Dr. Küçük Ve Denktaş’a Saygı Yürüyüşü

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ölüm yıldönümleri için hazırlanan anma programları çerçevesinde saygı yürüyüşü düzenledi.

Konuyla ilgili Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı personeli ve ülkedeki üniversitelerin AKUT ekipleri katıldı.

Yürüyüş Alevkayası’ndan başlayıp, Mersinlik Piknik alanında son bulacak şekilde 30 kilometrelik saygı yürüyüşü şeklinde yapıldı.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca etkinlik öncesi yaptığı konuşmada, Dr. Fazıl Küçük’ün, hayatını Kıbrıs davası ve Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesine adayarak, büyük fedakârlıklar gösterdiğini belirtti.

Küçük’ün Kıbrıs Türk halkının yok edilmesi amacıyla kurulan EOKA terör örgütüne karşı Türk Mukavemet Teşkilatı’nı kurduğunu ve “Ağrı” kod adıyla en üst rütbede görev aldığını ifade eden Karaca, Küçük’ün verdiği varoluş mücadelesinin asla unutulmayacağını vurgulayarak, kendisini saygı, rahmet ve minnetle andıklarını ifade etti.

Karaca, merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın, Kıbrıs Türk halkının hak, eşitlik ve bağımsızlık davasını anavatan Türkiye ile fikir ve gönül birliği içinde, yaşamı boyunca büyük bir kararlılık ve özveriyle savunduğunu belirtti. Karaca, tarihin en haklı davalarından olan Kıbrıs davasının savunucusu Rauf Denktaş’ın, kalplerde ve tarihteki müstesna yerini her zaman muhafaza edeceğini kaydederek, onu 10’uncu ölüm yıldönümünde saygı, rahmet ve minnetle andıklarını kaydetti.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar ise yaptığı konuşmada etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

“Gerçekten Kıbrıs’ımızın doğası, orman zenginliği ve bu coğrafyanın sunduğu imkanlar ve nimetler içerisinde bu yürüyüşü yapabilmek hem sağlık bakımından hem birlikte hareket etmek ve doğru mesajları vermek adına çok anlamlı bir etkinlik olarak değerlendirdim bu faaliyeti” diyen Tatar şöyle devam etti:

“Hem sağlık hem spor hem de Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın birlik ve beraberlik içerisinde üniversitelerdeki AKUT ekipleriyle her türlü doğal afet, her türlü yangın felaket orman yangınları gibi durumlarda mobil ve derhal ekiplerin hareket edebilecek ve ülke savunmasında insanlarımızın bu doğal afetler karşısında korunmasında bu eğitimli ekiplerin bu şekilde eğitimli olmaları antrenmanlı olmaları da tabii ki beni mutlu etmiştir. Benim kısaca söyleyeceğim Sivil Savunma teşkilatı Başkanlığının KKTC’nin en güvenilir kurumlarından bir tanesi olduğu, zaten her türlü etkinliklerine mükelleflerin emekliye çıkma törenleri de dahil her bölgede katılmaktayım. Elbette depreme yönelik doğal afetlere yönelik çeşitli tatbikatlara da katılıyorum hep desteğimi veriyorum. Aynı zamanda bölgedeki şube amirliklerinin de bir plan ve program içerisinde sayın başkanımızla ziyaret etmek istiyorum. Ben dolayısıyla Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’na bu en güzide en güvenilir kurumlarımızdan bir tanesi olan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için çok anlam ifade eden bu kurumumuzun yaptığı bu faaliyette de bulunmaktan dolayı tekrar memnuniyetimi ifade ediyorum. Sayın başkanımıza hürmetlerimi sunuyorum”

Konuşmasında parkurun oluşmasında gayretleri olan Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu’na da teşekkür eden Tatar şunları kaydetti:

“Gerçekten zaman zaman yangın felaketi yaşadık en son en büyük Kalkanlı’daydı. Yaz aylarında Karşıyaka o malum tepedeydi. Hep birlikteydik. Şu anda Alevkayası’nın doğu kısmında 13 kilometrelik bir parkurun tamamlanmasıyla burada Orman Dairesi’nin buradaki mütevazi binasındayız. Orman Dairesi çalışanları, bu ormanların korunabilmesi için herhangi bir felaket durumunda derhal müdahale edebilmek için buradaki ekipleriyle görev başındadırlar. Ama üzülerek gördüm ki buraya elektrik bağlanmamış çok yakın bir noktada trafonun olduğunu da gördüm bir an evvel elektrik kurumumuzun inşallah buraya bir elektrik bağlantısı yapması beni memnun edecektir çünkü Orman Dairesinin fedakar ve cefakar çalışanları soğuk hava koşullarında veya yazın sıcak günlerde hep burada görev başındadırlar. Çünkü bu ormanlar bizlerin en büyük zenginliğidir. Doğamızın en büyük güzelliği ve gerçekten bu orman ağaçları buradaki bütün bu ağaçlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin oksijen kaynağıdır. Güzelliğidir. Her türlü zenginliğidir. Dolayısıyla buraları korumak buralara sahip çıkmak orman dairesinin görevleri arasındadır ama bizde onlara tabii ki gerekli desteği vermek durumundayız”