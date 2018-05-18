Sivil Savunma Yarışmaları Ödül Töreni yapıldı

Çocukları ve gençleri en iyi şekilde yetiştirmenin boyunlarının borcu olduğunu kaydeden Özyiğit, ne ülkemizde ne de dünyada kan, gözyaşı akmamasını, göç ve acı olmamasını dileyerek, “Bunlar yaşanmasın, barış ve güzellikler olsun” ifadelerine yer verdi.



Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen ilkokullararası “resim", ortaokul ve liselerarası "fotoğraf", "şiir", "kompozisyon", "kolajteknikli resim" ile liselerarası "kısa film" yarışmalarının ödül töreni dün akşam yapıldı.



“Sivil Savunma Yarışmaları” ödül töreni, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Büyük Kütüphane Salon 4'te gerçekleştirildi. Törene, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Erdoğan Çelebi, Halkın Partisi (HP) milletvekilleri Erek Çağatay, Hasan Büyükoğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı daire müdürleri, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. Törende; yarışmalarda ilk üçe giren öğrencilerin yanı sıra, sergiye değer, mansiyon ve jüri özel ödülüne layık görülen öğrencilerle, öğretmen, okul müdürleri ve jüri üyeleri de onurlandırıldı.



Plaket ve takdir belgelerinin yanı sıra, resim, kompozisyon, şiir, fotoğraf ve kolaj teknikli resim yarışmasında birincilik alan öğrencilere bin TL, ikincilik derecesi alan öğrencilere 600 TL, üçüncülük derecesi alan öğrencilere 400 TL, jüri özel ödülü ile mansiyon ödülü alanlara 300 TL para ödülü de verildi.

Kısa film yarışmasında birinciye 3 bin TL, ikinciye 2 bin TL, üçüncüye bin TL, jüri özel ödülü alan öğrencilere 600 TL verildi. Dereceye giren öğrencilerin öğretmenlerine, müdürlerine ve eserleri değerlendiren jüri üyelerine de teşekkür belgesi ve hediye takdim edildi. Birinci seçilen kısa film de gösterildi.Gazimağusa Meslek Lisesi öğrencilerinin hazırladığı “Hatıra” isimli defile de sergilendi. Gece, anı fotoğrafı çekimi ve kokteylle son buldu.



DAĞ YOLUNDAKİ KAZA…“DAHA KAÇ IŞIK DAHA SONSUZLUĞA UĞURLANACAK?”

Dereceye giren ödüllerin hem sahneye yansıtıldığı hem de salon önünde sergilendiği gecede, liselerarasında birinci seçilen şiir ve kompozisyon okundu. 29 Kasım 2016’da Dağ Yolu’nda meydana gelen, Denktaş Mutluel, Sude Demirkıran ve İlayda Öztürk’ün hayatını kaybettiği kazayı konu alan kompozisyonunu okuyan Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) öğrencisi Pembe Erkut, salondakileri ağlattı. Kaza görüntüleri, gazete manşetleri de sinevizyona yansıtıldı. Pembe Erkut kompozisyonunun sonunda, “Kaç ışık daha sonsuzluğa uğurlanacak?” diye sordu.



ÖZYİĞİT: “FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZE DAYANIŞMAMIZI VE DESTEĞİMİZİ YİNELİYORUM”

Törene katılan konuklara hitap eden Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit, Ortadoğu’da yaşananlara değinerek “Yanı başımızda kan akıyor. Filistinli kardeşlerimiz hunharca katlediliyor. Bir kez daha saldırıları lanetliyor, Filistinli kardeşlerimize dayanışmamızı ve desteğimizi yinelemek istiyorum. Bir daha kan akmasın. Ortadoğu’da da kan akmasın. Ülkemizde de... Dünyanın hiçbir yerinde kan, acı, gözyaşı, göç olmasın. Bunlar yaşanmasın. Barış olsun güzellikler olsun” dedi. Sivil Savunma’nın yaşamdaki yerinin büyük ve anlamlı olduğunu kaydeden Özyiğit, sel ve benzeri felaketlerin yanı sıra Sivil Savunma ekiplerinin yangın söndürme konusundaki desteklerine de işaret etti.

Sivil Savunma’nın bakanlığın da işbirliğinde gençlere ve çocuklara yönelik son derece anlamlı etkinlikler üzenlediğini söyleyen Cemal Özyiğit, “Bu etkinliklerle çocuklarımızın, gençlerimizin ilgili, yetenek ve becerileri ortaya çıkıyor. Bu sadece resim, şiir, kompozisyon yarışması değil, elbette gençler ve çocuklar bu katılımlarıyla yaşamı anlatıyor” dedi.

Öğretmenlerin öğrencilerin becerilerinin ortaya çıkmasında önemli teşvikleri olduğunu belirten Bakan Özyiğit, “Ülkemiz hepimizin için son derece önemli. Bu ülkede barış içinde, el ele, işbirliğiyle, omuz omuza, gönül gönüle yaşamak, bu duygularla çocuklarımızı yarınlara hazırlamak önemli” dedi. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili de konuşan Özyiğit, Kurtuluş Savaşı sonrasında oluşturulan Türkiye Cumhuriyeti’nin ebediyen yaşamasının, Atatürk’ün ilke ve devrimlerinin hem Türkiye’de hem de ülkede benimsenerek ileriye taşınmasının önemine işaret etti. Özyiğit, “Atatürk’ün ilke ve devrimleri hala daha yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor” dedi.

Cemal Özyiğit, sözlerini “Çocukları ve gençleri en iyi şekilde yetiştirmek boynumuzun borcudur” diyerek tamamladı.



ÇELEBİ: “GELECEK EMİN ELLERDE, GENÇLER AYDINLIK FİKİRLİ VE KENDİLERİNİ İYİ YETİŞTİRİYORLAR”

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Erdoğan Çelebi, yarışmaya katılan öğrencilere ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Erdoğan şunları da kaydetti:

“Bizim neslin yakındığı bir konu vardır: ‘Gençler sosyal konularla ilgilenmiyor’ deriz. Gençler de en az bizim kadar hayatın içerisinde, sorun olarak gördüğümüz konuları onlar da sorun olarak görmüş, onlar hakkında eserler yaratmış. Bunu görmekten büyük mutluluk duydum. Bu bize şunu söylüyor: ‘gelecek emin ellerde, gençler aydınlık fikirli ve birey olarak kendilerini iyi yetiştiriyorlar’. Bunda KKTC öğretmenlerinin katkısı büyük.

Jüri özel ödülü, mansiyon, eseri sergileme hakkı kazanan ve ilk üçe giren toplam 179 kişiye ödül verilen törende, takdir, teşekkür belgesi, plaket ve çeşitli hediyeler de takdim edildi.



FARKLI KATEGORİDEKİ DALLARDA İLK ÜÇE GİREN ÖĞRENCİLER VE OKULLARI

4 ve 5 Yaş Grubu Resim Yarışmasında dereceye girenler şöyle:

“Birinci Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu'ndan Lara Akkoyun, ikinci Girne Maarif Anaokulu'ndan Dila Albayrak, üçüncü Lefkoşa Vakıf Anaokulu'ndan Giz Nursel Deliceırmak.”

Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflara yönelik resim yarışmasında ilk üçe girenler şu şekilde:

“Birinci Alasya İlkokulu'ndan Dila Tuna, ikinci Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu'ndan Ada Dayıoğlu, üçüncü TED Kuzey Kıbrıs Koleji'nden Ada Karagülle.”

Resim yarışmasında dördüncü ve beşinci sınıf kategorisinde ödüle layık görülen öğrenciler ise şöyle:

“Birinci Alasya İlkokulu'ndan Lavinya Koçak, ikinci TED Kuzey Kıbrıs Koleji'nden Belinay Kayhan, üçüncü Şehit Yalçın İlkokulu'ndan Belinay Şafak.”

Ortaokullar arası kompozisyon yarışmasında dereceye girenler şöyle:

“Birinci Gazimağusa Türk Maarif Koleji'nden Ekin Kelmen, ikinci Canbulat Özgürlük Ortaokulu'ndan Feyza Dervişoğlu. Üçüncü Gazimağusa Türk Maarif Koleji'nden Yağmur Topuz. Üçüncü Çanakkale Ortaokulu’ndan Öykü Coşkunsu.”

Liselerarası kompozisyon yarışmasında dereceye girenler şu şekilde:

“Birinci Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nden Pembe Erkut. İkinci Atatürk Meslek Lisesi'nden Melisa Gül Borova. Üçüncü Lapta Yavuzlar Lisesi'nden Şafak Özel.”

Ortaokullararası şiir yarışmasında dereceye girenler şöyle:

“Birinci Türk Maarif Koleji'nden Ayla Dağ. İkinci Türk Maarif Koleji'nden Ömer Sarıçiçek. Üçüncü Türk Maarif Koleji'nden Ceren Bakal.”

Liselerarası şiir yarışmasında dereceye girenler şu şekilde:

“Birinci Doğu Akdeniz Doğa Koleji'nden Aida Aliyeva, İkinci Türk Maarif Koleji'nden İzben Sıdkıoğluları, üçüncü Türk Maarif Koleji'nden Şerife Şengüler.”

Ortaokullararası kolaj yarışmasında dereceye girenler şöyle:

“Birinci Oğuz Veli Ortaokulu'ndan Aleyna Yanar. İkinci Lapta Yavuzlar Lisesi'nden Berivan Kılıç. Üçüncü Lapta Yavuzlar Lisesi'nden Deniz Çakır.”

Liselerarası kolaj yarışmasında dereceye girenler şu şekilde:

Birinci Lapta Yavuzlar Lisesi'nden Kemal Kaya. İkinci Levent Koleji'nden İlayda Özçığ - Laren Varak. Üçüncü Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi'nden Özkan Güzeloğlan.”

Ortaokullararası fotoğraf yarışmasında dereye girenler şöyle:

“Birinci TED Kuzey Kıbrıs Koleji'nden Nehir Faslı. İkinci Canbulat Özgürlük Ortaokulu'ndan Yaprak Zübari. Üçüncü Türk Maarif Koleji'nden Nurettin Karayeğen.”



Liselerarası fotoğraf yarışmasında dereye girenler şu şekilde:

“Birinci Gazimağusa Meslek Lisesi'nden Kemal Ummak. İkinci Atatürk Meslek Lisesi'nden Olkan Özoğul. Üçüncü Gazimağusa Meslek Lisesi'nden Cemre Cengiz.”



KISA film yarışmasında dereceye girenler şöyle:

“Birinci Yakın Doğu Koleji'nden Raif Reis, Hasan Hüdaoğlu, Eren Sezgin, Birkan Davulcu, Emir Sezgin.İkinci TED Kuzey Kıbrıs Koleji'nden Çağlayan Deniz Doğanay, üçüncü Lapta Yavuzlar Lisesi'nden Aydın Çınaroğlu – Ayşem Göral.”

