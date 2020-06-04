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Sivil Savunmadan Daü’ye ziyaret

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Sivil Savunmadan Daü’ye ziyaret
Sivil Savunmadan Daü’ye ziyaret

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Koordinatörü Mehmet Yılmabaşar ve Gazimağusa Bölge Müdürü Kamil Ağcabay, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Demirel’i ziyaret etti. 

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, ziyaret sırasında, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’na bağlı Esentepe Eğitim ve Kabul Merkezi binaları konusu görüşüldü.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

“2010 yılında DAÜ ile imzalanan “İş Birliği ve Yardımlaşma Protokolü” kapsamında Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, 31 Aralık 2019 tarihinde, Esentepe Eğitim ve Kabul Merkezi binalarının yapısal durum tespiti ve deprem performansı testlerinin yapılabilmesi amacıyla Üniversiteden uzman akademik bir ekip tarafından incelenmesi talebinde bulunmuştu. DAÜ Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Khaled Marar, Doç. Dr. Mehmet Cemal Geneş ve Araştırma Görevlisi Mohammed Ghorbanzadeh’ten oluşan uzman kadro tarafından yerinde gerçekleştirilen tetkik ve incelemeler sonucunda 21 Şubat 2020 tarihinde detaylı bir bilirkişi raporu hazırlandı ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’na ulaştırıldı. Hazırlanan rapor üzerine gerçekleşen ziyarette konu ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu ve söz  konusu binaların güçlendirilmesine yönelik yapılabilecek yeni iş birlikleri üzerinde duruldu.”

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