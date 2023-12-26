  • BIST 7234.71
  • Altın 1946.452
  • Dolar 29.3381
  • Euro 32.3229
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAHerzog'un mesajının ardından Haniye, Mısır'a gitti: İsrail ile Hamas arasında yeni "geçici ateşkes" sinyali

Sivil Savunma'dan şehit yakınlarına ve şehitliklere ziyaret

» »
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında şehit yakınlarını ve şehitlikleri ziyaret etti.
Sivil Savunma'dan şehit yakınlarına ve şehitliklere ziyaret

Verilen bilgiye göre, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, şehit yakını olan Sivil Savunma personeliyle Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği’ne ziyarette bulundu.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı şehit yakınlarını evlerinde ziyaret etti, bölge müdürlükleri de kendi bölgelerinde yaşayan şehit yakınlarına ziyarette bulundu. 

Anma etkinlikleri çerçevesinde hafta boyunca Sivil Savunma Teşkilatı personeli tarafından Bölge Müdürlükleri sorumluluk alanındaki şehitlikler ve şehit kabirleri ziyaret edildi, buralara çiçekler ve çelenkler kondu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bebek: Belediyenin borcunu neredeyse sıfırladık26 Aralık 2023 Salı 10:13
  • Töre: Hiçbir zaman aldatmayacağız ama bizi aldatmak isteyenlere de aldanmayacağız26 Aralık 2023 Salı 10:12
  • Hava nasıl olacak?26 Aralık 2023 Salı 10:10
  • Sterlin uçtu... 1 Sterlin 37.45...26 Aralık 2023 Salı 10:09
  • Ersin Tatar: 2024 Merkezi Devlet Yönetimi Bütçesi hayırlı olsun25 Aralık 2023 Pazartesi 16:36
  • Başbakan Üstel: Kurumsallaşmış bir yapıyla dünyaya yayın yapılması bizleri gururlandırıyor25 Aralık 2023 Pazartesi 16:35
  • Kaçaklar mahkemede! 943 gün olan da var 390 gün olan da...25 Aralık 2023 Pazartesi 16:18
  • Yeni haftada hava nasıl olacak?25 Aralık 2023 Pazartesi 15:46
  • Ertuğruloğlu Tümgeneral Kılınç’la görüştü25 Aralık 2023 Pazartesi 15:14
  • Zimbabve’de en az 100 fil susuzluktan öldü25 Aralık 2023 Pazartesi 14:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti