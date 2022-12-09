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Sivil toplum için sağlanan hibe ve fon destekleri, şeffaf kriterlerle belirlenmeli ve tüm sivil topluma açık olmalıdır

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“Sivil toplum için sağlanan hibe ve fon destekleri, şeffaf kriterlerle belirlenmeli ve tüm sivil topluma açık olmalıdır”
Sivil toplum için sağlanan hibe ve fon destekleri, şeffaf kriterlerle belirlenmeli ve tüm sivil topluma açık olmalıdır

Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği’nin otuz farklı sivil toplum örgütü ile iş birliği içerisinde yürüttüğü sivil toplumun karar alma mekanizmalarına katılımı kampanyası devam ediyor. Kampanya kapsamında adaylarla görüşmeler 8 Aralık 2022 günü CTP Lefkoşa Belediye Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli ve meclis üyesi adayları ile devam etti.

Görüşme, Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği binasında gerçekleştirildi. Kampanyaya destek veren örgütlerin temsilcileriyle birlikte, katılım standartlarının kapsamı ve ne şekilde uygulamaya konulabileceği görüşüldü.

Yerelde etkin katılım sloganı ile 2022 belediye seçimleri kapsamında pilot bölge seçilen Lefkoşa ve Lefke’de sürdürülen kampanyada, sivil toplum örgütlerinin alanda yaşadığı sorunlara ışık tutulurken, çözüm yolları ve öneriler de sunuluyor. Görüşme kapsamında Lefkoşa Belediye Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli, seçilmesi durumunda, katılım standartlarını uygulamaya koyacağı sözünü verdi ve öncelikli hedeflerinden birisinin de sivil toplum ile iş birliği içerisinde çalışmak olacağının altını çizdi.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği ise, mevcut sorunların çözümünde, Kıbrıs’ın demokratik gelişiminin sağlanmasında ve kararların etkin bir şekilde alınma sürecinde STÖ’lerin yetkililerin en önemli ortağı olduğunu hatırlattı. Katılım standartları kapsamında bilgi sağlama, istişare, diyalog ve aktif katılım/ortaklık gibi farklı sivil katılım örneklerinin uygulanabileceği aktarıldı.

Görüşmenin sonunda, Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği, söz konusu kampanyanın sadece seçim öncesi süreci değil, seçim sonrasını da kapsadığını belirtti. İnisiyatif, Lefkoşa ve Lefke’de seçilecek belediye başkanlarının, sivil toplum örgütlerine belirlenen standartlar dahilinde karar alma süreçlerinde yer verip vermeyeceklerinin de takipçisi olacaklarını vurguladı.

Kampanyaya destek veren STÖ’ler alfabetik sırayla şu şekildedir:  Akdeniz Avrupa Sanat Derneği, Altın Patiler Derneği, Alzheimer Derneği, Denizli-Gemikonağı Kalkındırma Derneği, Emekliler Cemiyeti Lefke Şubesi, Evrensel Çocuk Hakları Derneği, Evrensel Hasta Hakları Derneği, Global Politikalar Merkezi Derneği, İnsan Hakları Platformu, İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği, Kadından Yaşama Destek Derneği, Kıbrıs İşitme Konuşma Engellileri Vakfı, Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırmaları Derneği, Kıbrıs Türk MS Derneği, Kıbrıs Türk Yöneticiler Derneği, Kuir Kıbrıs Derneği, Lefke Citta Slow Kadın İnisiyatifi, Lefke Doğa Sporları Derneği, Lefke Kültür Sanat Derneği, Lefke Toplum Merkezi Derneği, Lefke Turizm Derneği, Lefke Vakfı, Lefke ve Yöresi Öncü Kadınlar Derneği, Lefkoşa Gençlik Derneği, Mülteci Hakları Derneği, Nadir Görülen Hastalıklar Ağı, Pozitif Düşün İnisiyatifi, Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği, SOS Çocuk köyü Derneği, Yeşil Barış Hareketi.


 

 

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