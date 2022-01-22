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Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği’nden Açıklama

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Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği’nden Açıklama!
Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği’nden Açıklama

Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği’nin, 23 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirilecek erken genel seçim öncesi, sivil toplumun daha şeffaf, demokratik ve katılımcı bir ortamda çalışabilmesi için hazırlanan “Yükümlülüklere Bağlılık Bildirgesi”, #kazanansivilTOPLUMolsun adıyla sosyal medya kampanyasına dönüştürüldü.

Toplam 28 örgütün imzacı olduğu “öncelikler metni” ile siyasi parti temsilcileriyle görüşülmüş ve örgütlerin ortak talepleri siyasi parti temsilcilerine sunularak, bu taleplerin seçimlerden sonra ilgili yasa ve politikaları düzenleyerek yürürlüğe girmesini sağlamaları için taahhütte bulunmaları talep edilmişti.

Dernekten yapılan açıklamada, sivil toplumun toplum hayatına yaptığı katkının göz ardı edildiği mevcut koşulların ivedilikle dönüştürülmesi için taahhütte bulunan ve bulunamayan tüm siyasi parti adaylarının, seçimden sonra da takipçisi olunacağı hatırlatıldı.

Başlatılan kampanyaya şu ana kadar, Akova Kadınlar Derneği, Alzheimer Derneği, Avrupa Akdeniz Sanat Derneği (EMAA), Engelli Aileleri Dayanışma Derneği, Evrensel Hasta Hakları Derneği, Fransız Kültür Derneği, İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği, Folk-Der, Global Politikalar Merkezi, Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD), Kıbrıs İki Dillilik İnisiyatifi, Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği, Kıbrıs Türk Diyabet Derneği, Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı, Kıbrıs Türk Yöneticiler Derneği, KUIR Kıbrıs Derneği, Kuşları ve Doğayı Koruma Derneği (Kuşkor), Mağusa Gençlik Birliği Derneği, Mağusa Kadın Merkezi Derneği (Makamer), Mağusa Kültür Derneği (MKD), Mülteci Hakları Derneği, Lefke Turizm Derneği, Pozitif Düşün İnisiyatifi, Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği, SOS Çocuk Köyü Derneği, Üçüncü Toplum Forumu, Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği ve Yeşil Barış Hareketi olmak üzere toplam yirmi sekiz örgüt imza vermişti.

Yapılan açıklamada, sivil toplum örgütleri için yasal bağlamda elverişli ortamın geliştirilmesi, sivil toplum ve karar vericiler arasında diyalog ve iş birliği, demokrasi ve etkin temsiliyet için sivil toplumun karar mekanizmalarının her seviyesine katılımı sağlanması gerektiği ve sivil toplumun finansmana erişimini sağlamak için altyapının geliştirilerek, bireysel ve kurumsal bağış desteklenmesi gerektiği belirtildi.

Sivil toplum örgütleri adına açıklama yapan Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği, tüm bu adımların atılması sırasında sivil toplum örgütleriyle etkin diyalog ve iş birliği kurulmasının önemine değindi.

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