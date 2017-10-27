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Sivil Toplum Medya İzleme Projesi sonuçları açıklandı: 1800 derneğin sadece 62'si basında yer buldu!

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Sivil Toplum Medya İzleme Projesi sonuçları açıklandı: 1800 derneğin sadece 62'si basında yer buldu!
“Sesini Yükselt, Haklarını Savun!” projesi, ikinci küçük hibe programı kapsamında başlattığı Sivil Toplum Medya İzleme Projesi’nin sonuçları bugün POST Araştırma Enstitüsü’nde projenin araştırmasını gerçekleştiren Alkan Muhtaroğlu tarafından duyuruldu

POST Araştırma Enstitüsü’nün, Avrupa Birliği tarafından desteklenen, Naci Talat Vakfı ve IKME Sosyo-Politik Araştırmalar Enstitüsü tarafından yürütülen “Sesini Yükselt, Haklarını Savun!” projesi ikinci küçük hibe programı kapsamında başlattığı Sivil Toplum Medya İzleme Projesi’nin sonuçları bugün POST Araştırma Enstitüsü’nde projenin araştırmasını gerçekleştiren Alkan Muhtaroğlu tarafından duyuruldu.

Basın toplantısında Sivil Toplum Medya İzleme Projesi’nin ortaya çıkış sürecinin ülkemizde toplumsal değişim için oldukça önemli rollere sahip olan medya ve sivil toplum örgütleri arasındaki ilişki üzerine yoğunlaşan çalışma sayısının yok denecek kadar az olmasının önemli bir rol oynadığı aktarıldı. 

BİR YILLIK SÜRE İÇERİSİNDE BEŞ GAZETE, 4 TEMA KAPSAMINDA İNCELENDİ

Çalışma kapsamında beş günlük gazetenin Haziran 2016-Haziran 2017 tarihleri arasında incelediğini belirten Muhtaroğlu, bu analiz doğrultusunda 5 bin 898 haberin fotoğraflanarak arşivlendiğinin altını çizdi. Ülkemizde kayıtlı bin 800’den fazla dernek olmasına rağmen, çalışma süresinde sadece 62 dernek ve sivil toplum örgütünün basında temsil edildiğini anlatan Muhtaroğlu, bu temsiliyet sayısının oldukça düşündürücü olduğuna dikkat çekti.

ÇEVRE KONUSU BAŞI ÇEKTİ

Araştırma projesi kapsamında ortaya çıkan verilerde toplam 335 haberle seçilen temalar arasında en fazla çevre konusunda faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri yazılı basında yer buldu. Çevre temasını, toplam 198 haberle Çatışma Dönüşümü, 145 haberle Cinsiyet Eşitliği ve 109 haberle İnsan Hakları konusunda faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin haberleri takip etti.

Çalışmanın analizi kapsamında Çevre konusunda faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin toplam 68 kez gazetelerin birinci sayfalarında kendilerine yer buldukları açıklanırken, Çatışma Dönüşümü konusunda faaliyet gösteren platform ve inisiyatifler 59, İnsan Hakları konusunda 44 ve Cinsiyet Eşitliği konusunda 29 kez sivil toplum örgütü haberlerigazetelerin ilk sayfalarında kendilerine yer buldu.

MÜZAKERE SÜRECİNDE POLİTİK SEÇKİNLERE YER VERİLDİ

Araştırma verilerinin Barış Gazeteciliği prensipleri kapsamında değerlendirmesi ile ortaya çıkan verilerde özellikle müzakere süreci boyunca gazetelerin ön sayfalarında büyük çoğunlukla politik seçkinlerin açıklamalarına yer verildiği sonucunun ortaya çıktığını belirten Muhtaroğlu, Barış Gazeteciliği ilkelerinin seçkinler yerine, uzman akademisyenler, halk ve alternatif seslere sahip sivil toplum örgütlerinin de yer almasının, sürecin halka daha sağlıklı ve çoğulcu bir şekilde aktarılmasına katkı koyabileceğine dikkat çekti.

Basın toplantısında medya ile sivil toplum örgütleri arasındaki ilişkinin ülkemizde gerektiği kadar değer görmediğine değinen Muhtaroğlu, analiz açıklamalarının sonrasında, bu iki sektör arasındaki ilişkinin artırılabilmesi için bazı önerilerde bulundu.

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