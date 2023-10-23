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Sivil toplum örgütleri tarafından Engelli İstihdam Platformu kuruldu

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Ülkede bulunan sivil toplum örgütleri engelli bireylerin istihdamının geliştirilmesi hedefi doğrultusunda Engelli İstihdam Platformu’nu kurdu.
Sivil toplum örgütleri tarafından Engelli İstihdam Platformu kuruldu

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği (KTOÖD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği tarafından yürütülen “Engelli Bireylerin Güçlendirilmesi” Projesi kapsamında 8 Eylül tarihinde gerçekleştirilen STK İşbirliği Çalıştayı sonrasında hazırlanan uzlaşı metnine imza koyan örgütler Engelli İstihdam Platformu’nu oluşturdu. 

Platformun ilk toplantısı, perşembe günü Platform’un sekretaryasını üstlenen KTOÖD lokalinde gerçekleştirildi.

Platformun faaliyet alanları arasında engelli bireylerin istihdamına yönelik farkındalık yaratmak; halihazırda engelli istihdamını düzenleyen hukuki metnin uygulanması ve denetimi için savunuculuk yapmak; işverenler üzerinde engelli istihdamı için kamuoyu baskısı yaratmak; işverenler ile engelli istihdamı için iş birliği yapmak; mevcut durumun tespiti ve takibine yönelik araştırmalar yapmak, politika ve eylem önerileri hazırlamak ve engelli bireylerin iş hayatında yer almalarına dair bilgilendirici, yönlendirici ve güçlendirici faaliyetlerde bulunmak yer alıyor.

Engelli İstihdam Platformu’nun kurucu üyeleri şu şekilde:

“1- Alzheimer Derneği

2- Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği

3- Engelli Aileleri Dayanışma Derneği

4- Evrensel Hasta Hakları Derneği 

5- Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı

6- Kıbrıs Türk Multiple Skleroz Derneği

7- Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği

8- Kıbrıs Türk Zihinsel Engelliler Derneği

9- Engelliler Dayanışma Derneği

10- Umut Otizm Derneği

11- Thalassemia Derneği”

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