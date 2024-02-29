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Sivil toplum örgütlerinden yasalar önündeki ayrımcılık için ortak çağrı Eşitlik bunun neresinde?

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Sivil toplum örgütlerinden yasalar önündeki ayrımcılık için ortak çağrı "eşitlik bunun neresinde?"
Sivil toplum örgütlerinden yasalar önündeki ayrımcılık için ortak çağrı Eşitlik bunun neresinde?

SOS Çocukköyü Derneği, her yıl “1 Mart Sıfır Ayrımcılık Günü” dolayısıyla, toplumsal ve evrensel, birçok eşitsizliğe dikkati çeken kampanyalar yürütüyor. Bu yıl, birçok sivil toplum örgütü ile bir araya gelerek “Yasalardaki Ayrımcılık” konusunu ülkemizin gündemine taşımak ve toplumumuzu bu konuda bilinçlendirmek amacıyla ülkemizdeki yasal düzenlemelerdeki ayrımcı noktalara dikkati çekiyor. SOS Çocukköyü Derneği, Barolar Birliği, Evrensel Hasta Hakları Derneği, İnsan Hakları Platformu, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS),  Kuir Kıbrıs Derneği ve Mülteci Hakları Derneği çocuklar, kadınlar, eğitim, hasta hakları, mülteci hakları, insan hakları, LGBTİ+ hakları gibi konularda ülkemizde var olan yasal ayrımcılıkların altını çiziyor.

 

EŞİTLİK BUNUN NERESİNDE

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 7. maddesinde "Herkes yasa önünde eşittir ve ayrım gözetilmeksizin yasanın korunmasından eşit olarak yararlanma hakkına sahiptir” deniliyor.

“Eşitlik Bunun Neresinde?” diyen sekiz sivil toplum örgütü, ülkemizdeki yasaları birçok farklı açıdan mercek altına alarak, durumun gerçekten de böyle olup olmadığını irdeliyor.

 

KAMPANYAYA DESTEK

Yasalardaki ayrımclığa dikkati çekmek için başlatılan “Eşitlik Bunun Neresinde?” farkındalık kampanyasına, herkes kendi sosyal medya hesabından, SOS Çocukköyü Derneği’nin “Sıfır Ayrımcılık” paylaşımlarını #eşitlikbununneresinde hashtagi ile paylaşarak katkı koyabiliyor.

 

7 Mart Perşembe akşamı 19.00’da Lefkoşa Ghetto Cafe’de tüm topluma açık bir etkinlikle “Eşitlik Bunun Neresinde?” kampanyasına dikkat çekiliyor. Birbirinden dikkat çeken sorular ile ekiplerin ayrımcılık konusunda birçok farklı alandaki kısa bilgileriyle yarışacakları “quiz night / soru-yanıt etkinliği” halka açık bir şekilde ücretsiz olarak düzenlenecek.

 

SIFIR AYRIMCILIK GÜNÜ

Birleşmiş Milletler (BM), bireylerin veya grupların sosyal sınıf, yaş, milliyet, ırk, din, lisan, cinsiyet, siyasi-felsefik görüş, etnik azınlık, engellilik gibi birçok sebeple toplum içinde eşitsiz, haksız ve yargısız işlem görmemesini; haklarının her platformda korunmasını ve savunulmasını desteklemek amacı ile 2014 yılında 1 Mart gününü “Sıfır Ayrımcılık Günü” olarak kabul ederek tüm dünyaya duyurmuştu.

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