“Sivil Toplumla Diyalog ve İş Birliği Vazgeçilmezimizdir”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, sivil toplum örgütleriyle her zaman olduğu gibi önümüzdeki 4 yılda da iş birliği ve diyalog içerisinde olacaklarını vurgulayarak, sivil toplum örgütlerine her zaman için kapılarının da gönüllerinin de açık olduğunu vurguladı.

Harmancı, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde Kıbrıs Türk Diyabet Derneği’ni ziyaret ederek Dernek Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleriyle görüştü. Harmancı, görüşmede diyabetin başka hastalıkları da tetikleyen önemli bir hastalık olduğuna ve dünyada olduğu gibi ülkede de her 10 yetişkinden 1'inin bu hastalıktan muzdarip olduğuna dikkat çekti. Harmancı, “Yaşam tarzlarımızı, günlük alışkanlıklarımızı etkileyen çok ciddi bir sorun” olarak nitelendirdiği diyabetin etkilerinin özellikle pandemi ve pandemi koşulları sonrasında çok daha güçlü hissedileceğini vurgulayarak, bu bağlamda hem yerel yönetimler, hem de sivil toplum örgütlerinin önemli görevleri olduğunu vurguladı.

Yerel yönetimlerin uzun zamandan beri belirli yaş gruplarına diyabet taraması yaptığına da işaret eden Harmancı, bu hizmetin yaygınlaştırılması ve mezkezileştirilmesi anlamında oluşturulacak bazı merkezlerin Diyabet Derneği’ne de ciddi veri sağlayabileceğinin ve bir sonraki adımları harekete geçirebileceğinin altını çizdi. Harmancı, “Biz de bu dönemdeki Belediye Meclisi yapımızı bu doğrultuda oluşturmaya gayret ediyoruz” dedi.

Dernekler ve sivil toplum örgütlerinin zor koşullarda sürecin parçası olduklarını bildiklerini ifade eden Mehmet Harmancı, belediye bünyesinde oluşturdukları Dayanışma ve Eğitim Merkezi'nin sivil toplum tarafından etkin ve verimli şekilde kullanıldığını da dile getirdi.