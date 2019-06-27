Sıvılaştırılmış doğal gaz alımı için ilk adım

Rum Bakanlar Kurulu’nun onayladığı ve Rum meclisine sunulan 232 milyon Euro’luk 2019 yılı ek bütçesinde sıvılaştırılmış doğal gaz alımı, gerekli altyapı projesinin hayata geçirilmesi için başlangıç olarak 26 milyon 300 bin Euro’luk ödenek bulunduğu bildirildi.

Politis “26 Milyon Euro Ödenekle Başlangıç” başlıklı haberinde 26 milyon 300 bin Euro’luk ödeneğin, ülkeye doğal gaz girişi için gerekli altyapıların ete kemiğe bürünmeye başlaması için, Enerji Bakanlığı’nın “diğer inşaat çalışmaları” başlığı altına yeni bir harcama kalemi açılmasıyla ilgili olduğunu yazdı

Habere göre toplam maliyeti 253 milyon Euro olarak hesaplanan ve 2022’de tamamlanacağı tahmin edilen proje “Connecting Europe Facility, CEG) çerçevesinde, projenin yüzde 40’ı veya azami 101 milyon 255 bin 320 Euro’sunun AB tarafından karşılanacağı şekilde, Rum yönetimi-AB müşterek finansörlüğünde hayata geçirilecek.

Sıvılaştırılmış doğal gaz gelişi için yapılacak başlıca altyapı çalışmaları da şöyle aktarıldı:

“-Sıvılaştırılmış doğal gazı ithal, depolanma ve yeniden gaz hale getirme yüzer tesisi (FSRU),

-Yüzer tesisin daimi bağlı duracağı dalgakıran ve bağlantı yapıları

-Vasiliko Elektrik Santrali sınırına kadar uzanacak kara boru hattı

-ikmal güvenliği için stabiliteyi (buffer) artırmak için doğal gaz depolama sistemi

-Doğal gaz ikmal noktası karşısına doğal gaz yer tesisleri (düzenleyici ve ölçüm istasyonu). “