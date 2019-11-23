Sıvılaştırılmış doğal gaz toplantısı…

Rum Devlet Doğal Gaz İşletmesi’nin (DEFA), Güney Kıbrıs’ın sıvılaştırılmış doğal gazdan elektrik üretimine geçebilmesi amacıyla açılan ihaleyi kazanan şirketler ortaklığındaki bir şirketi ihaleden men etmesi sonrasında ortaya çıkan gelişmeler, dün, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve ilgili birimlerin katıldıkları bir toplantıda ele alındı.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Devlet Doğal Gaz İşletmesi’nin (DEFA) doğal gaz kullanılarak elektrik üretimi sağlanması ihalesini kazanan şirketlerden birini, daha önceden ihalelerden yasaklı olması sebebiyle men etmesi sonrasında yaşanan gelişmelerin dün Rum Başkanlık Sarayı’nda gerçekleştirilen toplantıda ele alındığını yazdı.

Gazete, DEFA’nın ihale ortaklarıyla yeni sözleşme imzalanması yönündeki faaliyetlerinin devam ettiğini, dün gerçekleştirilen toplantıda da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bu faaliyetlerin devamına yeşil ışık yaktığını yazdı.

Habere göre Anastasiadis dünkü toplantıda, DEFA’nın, devletin çıkarlarını koruyacak şekilde ve Rum Hukuk Dairesi’yle işbirliği içerisinde ilerlemesi talimatı verdi.