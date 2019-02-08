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Sivilce oluşumu neden olur ve nasıl başlar?

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Sivilce sadece ergenlik döneminde değil, ilerideki dönemlerde de insanı rahatsız eden bir cilt problemi... Yerli yersiz zamanlarda vücudumuzda çıkan bu "baş belası" sivilcelerin neden olduğu ve nasıl tedavi edileceği sık sık araştırılıyor. İşte detaylar..
Sivilce oluşumu neden olur ve nasıl başlar?

Sivilceler, özellikle ergenlik döneminde ortaya çıkan ve aşırı şekilde sinir bozucu hal alıyor. Bu cilt problemi sadece ergenlikte değil, ileriki yaşlarda da baş gösterebiliyor. Psikolojik anlamda da yıpranmaya neden olan aknelerin neden çıktığı araştırma konusu olurken nasıl tedavi edileceği sürekli sorgulanıyor. İşte detaylar...

SİVİLCE OLUŞUMU NEDEN OLUR VE NASIL BAŞLAR?

Yağlanan deride önce komedon denilen siyah ve beyaz yağlı kabarıklıklar ortaya çıkar. Sıkıldığında kurtçuk şeklinde uzar. İlk belirtiler alında başlar, sonra yanaklar, burun, çene, boyun, nadiren gövde hatta kalça bölgesine yayılır. 

 SİVİLCE OLUŞUMUNU ALEVLENDİREN NEDENLER

-Kadınlarda adet öncesi alevlenme beklenir. 

-Terleme, nemli iklim, yemek pişirilen sıcak ortamlarda çalışmak akneyi artırır. 

-Fast-food restoranlarda çalışan gençlerde, örneğin sürekli patates kızartanlarda sivilceler şiddetlenir. 

-Sigaranın sivilce şiddetini artırdığını gösteren çalışmalar vardır. 

ERGENLİK SİVİLCELERİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

-Ergenlik sivilceleri 4-6 yıl devam eder. Tedaviye başlayan kişilerin bunun uzun süreceği konusunda bilgilendirilmeleri gerekir. 

-Hafif aknelerde cildin aşırı yağını temizleyici ve bakteri üremesini engelleyici ürün kullanılması çoğu kez yeterlidir. 

-Ancak hekzaklorofen içeren antibakteriyel sabunların kullanımı deterjan akne denilen özel bir sivilceye neden olur. 

-İkinci aşamada ciltteki yağ salgısını azaltan krem, jel, losyonlar kullanılır. 

-İyileşme olmazsa yerel antibiyotikler, ağız yoluyla antibiyotikler, doğum kontrol hapları denenebilir.

-En dirençli ve şiddetli akne formunda ise A Vitamini türevi kapsüller kullanılmaktadır. 

-Akne tedavisi gören kişilerin hekimlerinin kontrolünde vitamin almaları, yeterli sebze-meyve tüketmeleri ve daha fazla balık yemeleri gerekir. 

-Akne tedavisinde hemen her yöntemde deride kuruma, kızarma, kaşıntı ve tedavinin ilk günlerinde sivilcelenmede artış beklenir. Bu durumun yan etki veya alerji olmadığı konusunda hastalar bilgilendirilmelidir. 

-Yine en etkili ve uzun tedavilerden sonra bile sivilceler tekrarlayabilir. 

-Akne geçtikten sonra kalan izler için kimyasal soyma, lazer, dermaroller, dermabrazyon gibi işlemler uygulanabilir. 

-Uzun ve zor akne tedavisinin amacı gençleri bir ömür sıkıntıya sokacak iz ve lekelerden korumaktır. 

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