Sivri biber ve domateste limit üstü kalıntı...

14-20 Haziran 2024 tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden alınan numuneler, Devlet Laboratuvarı'nda gerçekleştirilen analizler sonucunda Avrupa Birliği pestisit limitlerine göre değerlendirilmiş ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden alınan 29 numunenin 28’i temiz çıkmış olup, limit üstü bitki koruma ürünü içeren 1 numuneye rastlanmıştır.
REE Tic. Cahide Kılıç’a ait Sivri Biber de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.
Yerli ürünlerden alınan 7 numunenin 6’sı temiz olup limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 numuneye rastlanmıştır.
Tatlısu köyü sakini Adem Çil’e ait Domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.
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