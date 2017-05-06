Sivrisinek ısırığı, hafızasını kaybetmesine sebep oldu!

Bir kadın 30 yıllık eşi kendisini unutunca yıkıldı. Christine ve Gary Newman'ın 30 yıllık mükemmel bir evliliği, 3 çocuğu ve 6 torunu vardı. Bir sinek ısırığı mutlu çiftin hayatını kararttı.

59 yaşındaki Gary dışarıda çalışırken bir sinek ordusunun saldırısına uğradı. Umursamayıp işine devam eden talihsiz adam eve gittiğinde kendini iyi hissetmediğini söyledi.

Gece dehşet içinde uyanan Christine, eşinin kriz geçirdiğini fark edince ambulans çağırdı. 4 gün hastanede yattıktan sonra beyin iltihabı teşhisi konuldu. 3 hafta daha hastanede antibiyotik tedavisi gördü ancak hafızasını tamamen kaybetmişti.

59 yaşındaki Gary dışarıda çalışırken bir sinek ordusunun saldırısına uğradı. Umursamayıp işine devam eden talihsiz adam eve gittiğinde kendini iyi hissetmediğini söyledi.

Gece dehşet içinde uyanan Christine, eşinin kriz geçirdiğini fark edince ambulans çağırdı. 4 gün hastanede yattıktan sonra beyin iltihabı teşhisi konuldu. 3 hafta daha hastanede antibiyotik tedavisi gördü ancak hafızasını tamamen kaybetmişti.

Hastaneye ilk kaldırıldığında hatırladığını söyleyen Christine, 4 gün içinde hafızasını kaybettiğini belirtti. Her gün eşinin yanında bekleyen, ona banyo yaptıran, tuvalete götüren ve dişlerini fırçalayan kadın, Gary için bakıcıdan fazlası değildi. Christine, eve döndüklerinde eşine çatal-bıçak tutmaktan, yazı yazmaya kadar her şeyi en başından öğretti. Üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen Gary hala hiçbir şey hatırlamıyor ancak Christine umudunu ve eşine olan aşkını kaybetmiyor.