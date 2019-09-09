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'Sivrisinekler erkekleri daha çok ısırıyor'

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Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gelincik, "Sivrisinekler bazı mağdurları diğerlerine göre daha sık tercih ediyor. Erkekler, hamile kadınlar, fazla kilolu veya obez insanlar." dedi.
'Sivrisinekler erkekleri daha çok ısırıyor'

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aslı Gelincik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sivrisineklerden sadece dişilerin üremek için kana ihtiyaç duyduğundan insanları ısırdığını bildirdi.

Sivrisineklerin seçici olabildiğini ifade eden Gelincik, "Sivrisinekler bazı mağdurları diğerlerine göre daha sık tercih ediyor. Erkekler, hamile kadınlar, fazla kilolu veya obez insanlar. Özellikle 0 kan grubuna sahip bireyler ve yüksek miktarda ürik asit, laktik asit ve amonyak yayan insanlar onların en çok tercih ettiği gruplar içerisinde yer alıyor." diye konuştu.

Koyu renkli kıyafetler giyilmesinin sivrisinekler tarafından ısırılma olasılığını artırdığını anlatan Gelincik, bunun ise koyu rengin ısıyı emmesi ve muhafaza etmesinde kaynaklandığını belirtti.

"Sivrisineğin ısırdığı yere fiske vurun"

Prof. Dr. Gelincik, sarımsak, B vitamini takviyeli gıdalar, vanilya kokularının da sivrisinekleri çeken etmenler arasında yer aldığına işaret etti.

Sivrisinek ısırıklarında kaşıntının o bölgedeki iltihabi reaksiyonu şiddetlendirdiğini bildiren Gelincik, şunları kaydetti:

"Bu yüzden mümkün olduğunca kaşınmaktan kaçınmak gerekiyor. Kaşınma yerine o bölgeye basit tokat tarzında fiskeler vurmanız faydalı olacaktır. Ayrıca bölgeye lokal buz tatbiki, ağızdan alınan antihistaminik ilaçlar, daha inatçı durumlarda ağızdan alınan ya da lokal tatbik edilen kortizon yararlı olur. Isırık sonrasında ateş, ciddi baş ağrısı, bulantı, kusma, halsizlik, bilinç bulanıklığı gibi ciddi bulgular gelişirse mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor." 

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