Sivrisineklerin insanları nasıl seçtiği ortaya çıktı

Bilim insanları, sivrisineklerin neden bazı insanları pas geçerek diğer insanları ısırdığını ortaya çıkardı.

Dünyanın önde gelen bilim-teknoloji dergilerinden Cell’de yayınlanan bir araştırma sivrisineklerin hangi insanları nasıl hedefe aldığını gözler önüne serdi.

Uzun kollu giyerek, sinek kovucu sprey sıkarak birçok insan sinekleri kendinden uzak tutmaya çalışsa da sivrisinekler tekrar bir yolunu bularak birçok insana saldırmayı sürdürüyor.

Bilim insanları sivrisineklerin nasıl bazı insanları es geçerek diğer insanları hedef aldığına dair bir inceleme yaptı. Bilim insanları sivrisineklerin, diğer hayvanların aksine insan kokusu, beden ısısı ve karbondioksit seviyesi gibi kriterlere göre ısıracakları insanları seçtiklerini duyurdu.

Boston Üniversitesi’nde yapılan araştırmayı yürüten Meg Younger, “Sivrisineklerin, diğer hayvanlara göre kokuyu daha farklı şekillerde algıladığını fark ettik” dedi. Sivrisineklerin koku reseptörlerinin kapatılmasından sonra bu canlıların yaşamlarında bir fark olmadığına dikkat çekilirken incelemelerde Deng humması bulaştıran Aedes aegypti türü sivrisineklerin kullanıldığı kaydedildi.

Koku reseptörünün sivrisineklerin hedefini belirlemesinde pek bir etkisi olmadığını fark eden bilim insanları, “Bu bilgi sayesinde sivrisineklere karşı bir sprey geliştirilebilir ya da yeni bir savunma mekanizması oluşturulabilir” yorumunu yaptı.